Jose Mourinho et Kylian Mbappe défendent Vinicius Jr après les sifflets du public du Real Madrid

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Jose Mourinho et Kylian Mbappe ont publiquement soutenu Vinicius Junior après que l’attaquant brésilien a été sifflé par les supporters du Real Madrid lors de la récente victoire du club en Ligue des champions. Il traverse une période difficile, sans avoir marqué depuis neuf matches, et risque une longue suspension dans les compétitions nationales.

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Le public du Bernabeu siffle Vinicius

Mourinho et Mbappe ont publiquement pris la défense de Vinicius. L’attaquant brésilien a essuyé des sifflets audibles de la part des supporters du Real Madrid lors de la victoire 4-1 contre le RB Leipzig au Santiago Bernabeu. Vinicius a été remplacé à la 70e minute de cette rencontre européenne après être une nouvelle fois resté muet devant le but.

L’attaquant traverse actuellement une période très difficile : il n’a pas marqué lors de ses neuf dernières apparitions avec le club. Au total, l’ailier n’a inscrit qu’un but et délivré trois passes décisives en 11 matches cette saison. Il purge également le début d’une suspension de quatre matches en Liga, ce qui s’ajoute à un début de saison particulièrement frustrant.

Mourinho salue sa discipline tactique

Mourinho a reconnu combien il était difficile de subir de vives critiques de ses propres supporters. Comme le rapporte ESPN, l’entraîneur a déclaré : « Quand vous êtes sur le terrain et que vous êtes sifflé à l’extérieur, cela stimule souvent votre motivation. Quand c’est à domicile, ça fait mal. »

Malgré cette série de matches sans but, l’entraîneur du Real Madrid s’est dit satisfait de la contribution globale de son joueur face à l’équipe allemande. Mourinho a notamment souligné les efforts défensifs de l’attaquant et son activité incessante sans ballon.

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« Vini a livré une bonne prestation sur le plan tactique, a déclaré Mourinho. Vini a très bien défendu. Il a ensuite eu l’occasion de marquer un but magnifique, mais le gardien a réalisé un superbe arrêt. »

Getty Images

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Mbappe croit au retour en forme de son coéquipier

Mbappe, désigné meilleur joueur du match contre Leipzig après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive, lui a également apporté un soutien sans réserve. L’international français a assuré que la frustration visible de Vinicius venait de sa profonde envie d’aider l’équipe à réussir.

« Il va bien, a déclaré Mbappe aux journalistes après le match. C’est bien qu’il soit contrarié, car cela signifie qu’il veut beaucoup donner à l’équipe et aux supporters. Je pense qu’il doit simplement rester calme et être fier de ce qu’il est. Un grand joueur doit toujours être fier de ce qu’il est et prendre confiance, car il a les qualités. »

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Simple spectateur lors du Clasico

Vinicius va désormais rester éloigné des terrains pendant une période prolongée en raison de sa suspension en championnat. Le Brésilien sera indisponible pour les prochains matches de championnat du Real Madrid au cours des deux semaines à venir. Il est confirmé qu’il assistera en simple spectateur au Clasico entre le Real Madrid et Barcelone, ce dimanche au Camp Nou. Il restera également sur la touche pour les matches contre le Racing Santander et Valence.