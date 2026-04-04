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Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

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Jorrel Hato donne le coup d'envoi d'une victoire écrasante de Chelsea en quarts de finale de la FA Cup

Chelsea vs Port Vale
Chelsea
Port Vale
FA Cup

Chelsea s'est qualifié haut la main pour les demi-finales de la FA Cup. Les Blues se sont imposés 7-0 à domicile, à Stamford Bridge, face au club de League One Port Vale.

Malgré son statut de grand favori, Chelsea n'a rien laissé au hasard et s'est immédiatement lancé à l'attaque. Dès la deuxième minute, un corner a donné le ton. Port Vale n'a pas bien dégagé le ballon et Jorrel Hato en a profité pour marquer d'une frappe puissante : 1-0.

À la mi-temps de la première période, João Pedro a doublé la mise sur une passe de Pedro Neto. Et avant même la pause, le score est passé à 3-0 grâce à un but contre son camp de l'infortuné défenseur de Port Vale, Jordan Lawrence-Gabriel.

Peu après l'heure de jeu, Tosin Adarabioyo a inscrit le 4-0. Le défenseur, monté à l'attaque, a magnifiquement repris de la tête un centre millimétré de Malo Gusto.

À vingt minutes de la fin, Estêvão a tiré un corner vers le deuxième poteau, où Andrey Santos a surgi pour inscrire le 6-0 d'une puissante tête.

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Après sa passe décisive, Estêvão a également inscrit un but à son compteur, en s'échappant juste à temps derrière la défense et en concluant avec sang-froid. Alejandro Garnacho a scellé le score final à 7-0 sur penalty.



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