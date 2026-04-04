Jorrel Hato donne le coup d'envoi d'une victoire écrasante de Chelsea en quarts de finale de la FA Cup

Chelsea s'est qualifié haut la main pour les demi-finales de la FA Cup. Les Blues se sont imposés 7-0 à domicile, à Stamford Bridge, face au club de League One Port Vale.

Malgré son statut de grand favori, Chelsea n'a rien laissé au hasard et s'est immédiatement lancé à l'attaque. Dès la deuxième minute, un corner a donné le ton. Port Vale n'a pas bien dégagé le ballon et Jorrel Hato en a profité pour marquer d'une frappe puissante : 1-0.

À la mi-temps de la première période, João Pedro a doublé la mise sur une passe de Pedro Neto. Et avant même la pause, le score est passé à 3-0 grâce à un but contre son camp de l'infortuné défenseur de Port Vale, Jordan Lawrence-Gabriel.

Peu après l'heure de jeu, Tosin Adarabioyo a inscrit le 4-0. Le défenseur, monté à l'attaque, a magnifiquement repris de la tête un centre millimétré de Malo Gusto.

À vingt minutes de la fin, Estêvão a tiré un corner vers le deuxième poteau, où Andrey Santos a surgi pour inscrire le 6-0 d'une puissante tête.

Après sa passe décisive, Estêvão a également inscrit un but à son compteur, en s'échappant juste à temps derrière la défense et en concluant avec sang-froid. Alejandro Garnacho a scellé le score final à 7-0 sur penalty.







