Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, affirme ne pas avoir « lu » la lettre de Cristiano Ronaldo, comme il l’a confié tard mardi soir aux journalistes présents devant son domicile.

Jesus a été attendu mardi soir à son arrivée chez lui par une horde de journalistes. Ils lui ont demandé une réaction au très long communiqué rédigé par Ronaldo en fin d’après-midi.

Le communiqué de Ronaldo disait ceci : « Le sélectionneur m’a demandé si je voulais jouer contre la Norvège. Cela ne faisait pas partie de mon plan de récupération et d’entraînement, mais j’ai bien sûr dit oui. Il m’a répondu que je devais me préparer, car j’allais jouer trente minutes. » Ronaldo a commencé son échauffement dès la mi-temps, mais n’est pas entré en jeu. « Le sélectionneur n’avait pas tenu sa parole envers moi. »

Après la rencontre, Ronaldo n’a pas remercié les supporters ayant fait le déplacement. « C’était mon erreur et cela n’aurait pas dû arriver. Je présente mes excuses aux Portugais qui nous ont soutenus là-bas avec autant d’intensité. » Deux jours plus tard, une discussion a eu lieu selon lui avec Jesus et Simão Coutinho, directeur sportif d’Al Nassr. Ronaldo a assuré qu’il avait été convenu que Jesus reconnaîtrait pendant sa conférence de presse que Ronaldo n’avait jamais lui-même demandé du temps de jeu et que c’était une erreur de l’avoir fait s’échauffer sans le faire entrer.

Selon Ronaldo, il n’en a presque rien été. « L’attitude n’avait rien à voir avec notre réunion. J’ai entendu des expressions et une agressivité dont j’estime ne pas les mériter. » Pour le quintuple Ballon d’Or, c’en était trop. « C’était la deuxième fois qu’il ne tenait pas la parole qu’il m’avait donnée. » Ronaldo a ensuite pris ses affaires et quitté le stage.





Ronaldo a pris lui-même la responsabilité de cette décision. « Je dois présenter mes excuses à mes coéquipiers pour avoir quitté le stage. Malgré la rupture totale de confiance dans la parole du sélectionneur, je n’aurais pas dû le faire. » Il estime même que la Fédération portugaise de football doit le sanctionner. « Il ne doit y avoir aucune circonstance atténuante. Je ne suis pas un joueur comme les autres, je suis le capitaine, et c’est justement une circonstance aggravante. »

Il n’est néanmoins pas question d’adieux définitifs. Ronaldo a promis que le moment viendrait plus tard pour « un ou plusieurs matches d’adieu », mais il veut pour l’instant continuer à se battre pour le Portugal. « Si je suis physiquement prêt, que je joue dans mon club et que, je l’espère, je marque des buts, alors, après avoir purgé la suspension qui me sera infligée, je serai disponible pour me battre et gagner avec notre équipe nationale. » Il a conclu sa déclaration par ces mots : « C’est, croyez-moi, la pure vérité. »

Jesus a affirmé mardi soir ne même pas avoir lu le communiqué de Ronaldo. « J’étais au match du Portugal Espoirs (contre la Tchéquie, victoire 2-0, NDLR). Je n’avais pas le temps », a-t-il déclaré.