Jorge Jesus : « J'ai tenu ma promesse envers Ronaldo, impossible d'échapper aux questions à son sujet »

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Jorge Jesus, sélectionneur du Portugal, a révélé que Cristiano Ronaldo lui avait demandé de venir entraîner Al-Nassr, assurant lui avoir répondu qu'il viendrait pour l'aider à remporter des titres.

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Selon le quotidien portugais « Record », Jorge Jesus, interrogé par un journaliste étranger sur la difficulté, pour le pays de Galles, d'avoir perdu Gareth Bale et, pour le Portugal, d'avoir perdu Cristiano Ronaldo, a répondu : « C'est toujours le même sujet (en riant), mais on ne peut pas y échapper. »

Jorge Jesus a ajouté : « Cristiano est une légende du football portugais, la sélection portugaise ne l'oubliera jamais. En tant qu'ami, j'ai travaillé avec lui pendant un an. »

Il a poursuivi : « Il m'a demandé de venir à Al-Nassr. Je lui ai dit que j'allais venir et que je l'aiderais à devenir champion, et je ne me suis pas trompé. »

Avant de conclure : « C'est une réalité que nous connaissons tous et à laquelle nous sommes préparés. Nous allons travailler pour surmonter la défaite, mais nous n'avons pas besoin de ces deux matchs pour nous qualifier. »

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De l'amitié à la discorde

La relation entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus ne semblait pas promise à l'affrontement lorsque les deux hommes se sont retrouvés sous les couleurs de la sélection portugaise, après avoir déjà travaillé ensemble à Al-Nassr, une expérience marquée par des succès communs et une entente évidente.

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Mais cette harmonie n'a pas longtemps résisté aux divergences de vues sur le rôle du capitaine de la sélection sur le terrain, et la relation s'est transformée en l'une des crises les plus retentissantes qu'ait connues récemment le football portugais.

Les premiers signes du différend sont apparus lors du match entre le Portugal et la Norvège en Ligue des nations, lorsque Jorge Jesus a décidé de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc, alors que le joueur s'attendait à participer à la rencontre.

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La crise s'est aggravée lorsque le capitaine de la sélection s'est échauffé pendant la seconde période sans obtenir l'occasion d'entrer en jeu, tandis que Gonçalo Ramos inscrivait le but de la victoire portugaise.

L'attitude de Cristiano Ronaldo après la rencontre a soulevé encore davantage de questions : il a quitté la pelouse sans saluer les supporters, avant de manquer l'entraînement puis de quitter le rassemblement de la sélection, furieux.

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Ces événements sont survenus après des déclarations de Jorge Jesus, qui a affirmé que les choix de titularisation relevaient de sa vision technique et qu'il n'avait pas mesuré l'ampleur du mécontentement du joueur de ne pas avoir été lancé.

De son côté, Cristiano Ronaldo est sorti de son silence dans un long communiqué, dans lequel il a accusé le technicien portugais d'avoir rompu un accord préalable entre eux concernant sa participation aux deux matchs.

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Il a expliqué que Jorge Jesus lui avait promis de le faire jouer 30 minutes face à la Norvège, avant de revenir sur sa parole. Il a également indiqué que l'entraîneur n'avait pas respecté ce dont ils étaient convenus lors d'une réunion ultérieure, destinée à clarifier les circonstances de l'incident devant les médias.

Le capitaine du Portugal a estimé que c'était la deuxième fois qu'il subissait ce qu'il a qualifié de trahison de confiance, ce qui l'a poussé à quitter le rassemblement sans attendre de nouvelles promesses. Tout en présentant ses excuses aux supporters et à ses coéquipiers pour son comportement, il s'est dit prêt à revenir en sélection après avoir purgé toute sanction décidée par les instances compétentes.

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La Fédération portugaise a tenté de désamorcer la situation par l'intervention de son président, Pedro Proença, qui a pris part à une réunion avec les deux parties afin de rapprocher les points de vue et de mettre fin au différend. Si Jorge Jesus a assuré que la porte resterait ouverte à Cristiano Ronaldo, la Fédération a infligé au joueur une suspension de 30 jours ainsi qu'une amende, renforçant les doutes quant à un retour rapide.

La crise a finalement trouvé son épilogue avec l'annonce par Cristiano Ronaldo de sa retraite internationale le 5 novembre 2026, mettant fin à une longue carrière sous le maillot de son pays.