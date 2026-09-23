Jorge Jesus explique pourquoi Ronaldo est toujours indispensable au Portugal

Cristiano Ronaldo a sérieusement envisagé de mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde. L’attaquant de 41 ans a finalement décidé de continuer avec le Portugal, qui affronte le pays de Galles jeudi en Ligue des nations.

« Je ne sais pas. J’aimerais bien connaître la réponse, mais je ne la connais pas. J’ai appris, au début de la trentaine, à vivre dans l’instant, donc je ne sais pas. Mais il est tout à fait possible que ce soit ma dernière année. Je le ferai savoir quand ce sera mon dernier match », a déclaré Ronaldo mercredi, cité par AS.

Après la Coupe du monde, qui s’est arrêtée pour le Portugal en huitièmes de finale après une défaite contre le futur champion du monde, l’Espagne, Ronaldo a réfléchi à son avenir avec la sélection portugaise. « Je réfléchis toujours à mes décisions. Je réfléchis à tout. Vous me voyez ici, donc j’ai décidé de continuer. J’ai parlé avec le président et le sélectionneur, et ils comptent sur moi. »

« Je pense que je peux continuer à aider l’équipe nationale. Pas seulement avec des buts, mais aussi parce qu’il s’agit d’une nouvelle génération. Mais le plus important, c’est d’être sur le terrain et de continuer à marquer », a souligné Ronaldo, toujours aussi combatif.

Âgé de 41 ans, Ronaldo laisse désormais glisser les critiques beaucoup plus facilement. « Comme je l’ai souvent dit, l’expérience vient avec le temps. Il y aura toujours des critiques, même quand nous faisons bien les choses, et encore plus quand nous les faisons mal. »

« Je sais qui je suis et je sais que les enfants adorent Cristiano. Même après ma carrière, je veux continuer à avoir de l’importance pour les gens. J’accorde de la valeur aux personnes qui apprécient Cristiano, et cela me rend heureux », a ainsi confié le vétéran du Portugal.

Le sélectionneur Jorge Jesus tient Ronaldo en très haute estime. « Cristiano est un symbole du Portugal. Cela ne lui donne pas le droit de jouer chaque match, mais pour vous donner une idée : nous avons joué un match à Hong Kong sans lui et il y avait 5 000 spectateurs. Quand il a joué, ils étaient 55 000. Il joue jeudi et je m’attends à ce qu’il inscrive immédiatement un ou deux buts, après quoi je le remplacerai tout de suite. »