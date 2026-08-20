John van den Brom rit du départ et tient un discours clair : « Je suis content qu’il soit parti ! »

John van den Brom a un problème de moins contre le FK Qarabag, et il s’en réjouit. Avant le barrage d’UEFA Conference League, il s’est exprimé au micro d’ESPN au sujet du départ d’Abdellah Zoubir.

Milan van Dongen, pour ESPN, évoque la rencontre avec Karim El Ahmadi et commence immédiatement par parler du milieu franco-marocain. « Karim a dit que Zoubir est un bon joueur, mais il est tout simplement parti. »

Van den Brom ne peut retenir son sourire. « C’est sûr, oui. Je suis content qu’il soit parti », déclare l’entraîneur du FC Twente. « Il a encore joué la semaine dernière contre le Dinamo Kiev (2-0), puis il a résilié son contrat ensuite, mais où il est maintenant ? À mon avis, quelque part dans le désert. »

L’ancien joueur, entre autres, de l’Hibernian FC et du RC Lens avait déjà annoncé en avril son départ de Qarabag, mais il a rejoint Al-Shahania SC après le match contre le Dinamo Kiev, club avec lequel il évoluera en Stars League qatarie.

« Zoubir voulait partir, mais toi, tu es content qu’il ait pu partir », plaisante Van Dongen, ce à quoi l’Amstellodamois de 59 ans reconnaît que le joueur de 34 ans était un élément important chez l’adversaire azerbaïdjanais.

« C’était bien l’un des tout meilleurs joueurs. Donc c’est toujours appréciable quand ils ne jouent pas », confirme-t-il. Malgré l’absence de Zoubir, Van den Brom s’attend à un adversaire solide. Selon l’entraîneur, Qarabag dispose d’une bonne équipe portée vers l’attaque, avec des joueurs qui veulent presque tous avoir le ballon et prennent des risques dans leur jeu.