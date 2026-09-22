« John Heitinga aurait dû avoir plus de temps à l’Ajax »

Mike Verweij estime que John Heitinga aurait dû avoir plus de temps la saison dernière à l’Ajax, comme l’a déclaré le suiveur de l’Ajax dans Kick-off, le podcast football de De Telegraaf.

Heitinga a été nommé à l’été 2025 par le directeur technique de l’époque, Alex Kroes, comme successeur de Francesco Farioli, parti entre-temps.

L’ancien défenseur a dû faire ses valises le 6 novembre, après quoi Kroes a lui aussi tiré ses conclusions et quitté l’Ajax. Finalement, les Amstellodamois termineraient cinquièmes cette saison-là.

Dans le podcast, le présentateur Pim Sedee souligne qu’après sept matches d’Eredivisie sponsorisée par VriendenLoterij, Heitinga avait pris un point de plus que l’actuel entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez.

« Certainement. Un point de plus. Heitinga aurait aussi dû avoir plus de temps. Je ne pense pas que Heitinga aurait tiré davantage de cet Ajax que Míchel, mais cela reste un sujet que Kroes et Menno van Geelen (directeur général, ndlr) ont cédé sous la pression de Louis van Gaal (conseiller du conseil de surveillance, ndlr) », a commencé Verweij.

« Danny Blind a aussi eu une influence importante dans ce licenciement. L’Ajax a fini cinquième et cela aurait aussi été possible avec Heitinga. Seulement, si l’on reprend encore cette petite statistique sur quatre matches, alors Míchel est devant », conclut Verweij.