Johan Derksen visionne les images et exprime son dégoût face au comportement récurrent et condamnable d’Arjen Robben

Lundi soir, Arjen Robben a été au cœur des débats sur le plateau de l’émission « Vandaag Inside ». L’ancien international néerlandais s’est emporté sur la touche alors qu’il dirigeait l’équipe des moins de 14 ans du FC Groningen, provoquant les commentaires de Johan Derksen et Wilfred Genee.

En avril, l’ancien international avait déjà eu un vif échange avec Genee : l’équipe du fils du présentateur affrontait alors celle de Robben.

Viktoria, alors leader du championnat, l’emporta 1-0 face au FC Groningen, deuxième du classement. Après le coup de sifflet final, Robben échangeait avec l’arbitre lorsque Genee s’est approché.

L’ancien international a alors repoussé le présentateur en lui lançant : « Ne t’en mêle pas. » Genee s’est accroché à la balustrade pour garder son équilibre.

De nouvelles images ont resurgi, montrant Robben gesticulant et hurlant avec véhémence sur l’arbitre. Ces séquences ont été analysées en plateau.

Derksen prend la parole : « C’est un problème structurel chez lui. Il était encore en train de hurler contre un arbitre alors qu’il n’y avait absolument aucun public. Si c’est ça, son rôle de modèle pour la jeunesse, alors il ne pourra plus jamais interdire aux jeunes de jurer et de hurler contre l’arbitre », commence-t-il.

« La Snor » estime même que le club doit intervenir et demande le licenciement de Robben : « Il ne sait absolument pas s’y prendre avec les enfants. Le FC Groningen doit enfin réagir. »

Genee, que Robben avait déjà bousculé en mars, conclut : « C’est exactement ce qui s’est passé il y a un mois : il entre sur la pelouse et ne s’arrête plus, et je me dis : mais où veut-il en venir ? »







