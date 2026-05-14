Johan Derksen révèle le vrai nom d’un commentateur de la NOS et raconte : « On l’a traité de “mof” »

Le commentateur de la NOS, Jeroen Grueter, s’appelle en réalité Jeroen Grüter. L’information a été révélée mercredi soir par Johan Derksen dans l’émission « Vandaag Inside ».

Mercredi, la NOS a officialisé sa nomination pour commenter la finale de la Coupe du monde cet été, en remplacement de Jeroen Elshoff, voix des deux dernières finales.

Cette promotion est logique, estime Derksen : « Je lui souhaite de tout cœur, car j’ai un faible pour Jeroen. » Le commentateur, aujourd’hui âgé de 57 ans, gardait autrefois la fille de De Snor. « C’était un type sympa. Mais il a une coiffure très bizarre maintenant, ça ne me plaît pas. »

Plus tard, Derksen a accueilli le natif d’Utrecht à la rédaction de Voetbal International. « Quand il a terminé le lycée, je l’ai embauché comme plus jeune employé chez nous. Au bout d’une quatorzaine de jours, j’ai reçu la visite de sa mère. »

« Elle m’a dit : “Jeroen travaille chez vous maintenant, mais dans le magazine, son nom est écrit Jeroen Grueter, avec un U-E.” J’ai répondu : “Oui, mais c’est comme ça qu’il le prononce lui-même.” Elle a rétorqué : “Non, monsieur Derksen, ce n’est pas vrai. Nous nous appelons Grüter, avec un tréma sur le U.” »

La mère de Grueter a également expliqué à Derksen pourquoi il avait modifié son nom. « Au lycée, on le traitait en effet de “mof” (traduction : “bois-de-bois”). Depuis, son nom est apparu pendant des années avec cette faute dans tous les programmes : non seulement dans le guide VARA, mais même dans Voetbal International. »

Cet été, la NOS se rendra au tournoi avec une équipe de commentateurs réduite. Outre Grueter et Elshoff, Jan Roelfs et Arman Avsaroglu se rendront également à la Coupe du monde. Les autres matchs seront commentés depuis les Pays-Bas.