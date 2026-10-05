Johan Derksen : « On se demande pourquoi la KNVB ne l’a pas choisi comme sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas »

Johan Derksen émet des doutes sur la nomination de Xavi Hernández comme sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas, comme il l’a fait savoir dans Vandaag Inside. Selon De Snor, il y avait une option bien plus logique, plus près de chez eux.

Il fait ainsi référence à Mark van Bommel, désormais sélectionneur de la Belgique. L’entraîneur de 49 ans était disponible l’été dernier, mais ne faisait pas partie des principaux candidats de la KNVB. En Belgique, Van Bommel semble désormais faire l’unanimité.

« Mark van Bommel plaît beaucoup là-bas », commence Derksen, qui s’appuie sur le renouveau de Kevin De Bruyne. Le maître à jouer des Belges a clairement fait savoir la semaine dernière dans les médias nationaux qu’il était très satisfait de la méthode de travail de Van Bommel.

« Après coup, on se demande alors pourquoi la KNVB ne l’a pas pris », poursuit Derksen. « Ensuite, ils ont toujours toutes sortes de raisons pour ne pas le faire. »

« Xavi me semble être un homme très intègre. Je ne sais pas qui fait la composition, mais il ne les connaît probablement même pas encore », poursuit Derksen, qui n’arrive pas non plus à imaginer que l’expérience consistant à faire reculer Teun Koopmeiners en défense soit venue de Xavi.

Au moment de l’émission, la Belgique menait d’ailleurs encore 0-1 contre la France. Le match se terminerait finalement sur un score de 4-1 en faveur des Français.

La Belgique compte six points après quatre matches dans le groupe A de la Ligue des nations. La France est en tête avec dix points, suivie de l’Italie avec sept points. Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale. Les deux derniers matches de groupe sont donc cruciaux pour la Belgique.