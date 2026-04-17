Johan Derksen n’a guère d’estime pour Alex Pastoor, ex-adjoint de l’équipe nationale indonésienne jusqu’en octobre dernier. Selon l’analyste de « Vandaag Inside », ce natif de Hollande-Septentrionale n’a pas le profil pour un club de haut niveau.

« Je pense qu’il se considère lui-même comme un candidat pour l’Ajax », affirme Derksen vendredi en préambule de son sujet sur Pastoor, actuellement sans club. « C’est sa manière de fonctionner. Il a une très haute opinion de lui-même. »

« Tant mieux pour lui, car je le suis aussi », poursuit Derksen avec une pointe d’humour, avant de conclure : « Je ne le trouve absolument pas taillé pour l’Ajax. »

Son voisin de table, Nico Dijkshoorn, qui connaît personnellement Pastoor, prend la parole : « C’est un de mes amis. Je ne reconnais pas du tout cette description. Peut-être sur le plan professionnel, mais ce n’est pas une mauvaise chose quand on vise un grand club. À mes yeux, c’est l’un des hommes les plus modestes que j’ai rencontrés dans le football. »

Derksen enfonce le clou : « Il est tellement modeste qu’il n’a pas ouvert la bouche quand il était assis au bar. C’était l’un des pires invités que nous ayons reçus. »

« Il était surpris de ne pas avoir la parole tout le temps. Mais on passe parfois au bar, et parfois à la table », rappelle le présentateur Wilfred Genee pour décrire le fonctionnement du talk-show.

« Je vais boire une bière avec lui de temps en temps. Et là, je trouve que c’est un type très intéressant. Qui ne parle pas non plus de foot toute la soirée. Et il a aussi le sens de l’humour », conclut Dijkshoorn.