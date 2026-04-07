Johan Derksen : « Comment l'Ajax a-t-il pu l'acheter ? Il est nul et incompétent ! »

Johan Derksen ne comprend pas pourquoi l'Ajax s'est renforcé l'hiver dernier avec Maarten Paes. C'est ce qu'il explique dans l'émission « Vandaag Inside ».

Au cours de cette émission, René van der Gijp souhaite s'exprimer au sujet du gardien de l'Ajax. « Maarten Paes. Ah, mon garçon… », commence-t-il. « Je l'ai encore vu faire quelque chose, et je me suis dit : c'est pour ça que tu portes des gants. »

On voit ensuite un extrait de la 86e minute du match Ajax - FC Twente (1-2). Paes veut dégager le ballon sur la ligne de but, mais il échoue car il touche d’abord le ballon avec son pied d’appui.

« Ce n’est pas pour rien qu’il porte des gants, Wilfred », poursuit Van der Gijp en souriant. « Je te le jure. »

Derksen n'est pas non plus impressionné par le gardien de l'Ajax. « C'est un gardien raté. Comment ont-ils pu l'acheter, René ? »

« Quand on a besoin d’un gardien à l’Ajax, on recrute un gardien expérimenté qui est sur le banc d’un autre club. C’était un gardien nul à Utrecht. C’est pour ça qu’ils s’en sont débarrassés », conclut Derksen.

L'Ajax a recruté Paes début février en provenance du FC Dallas, après le départ de Remko Pasveer pour Heracles Almelo. Depuis, l'international indonésien a gardé les buts des Amstellodamois à six reprises. Il a réussi deux clean sheets.