Rob Jansen critique ouvertement l’attitude et les déclarations de Joey Veerman. Le milieu de terrain du PSV a exprimé son frustration ce week-end à l’égard du sélectionneur Ronald Koeman, qui a répété qu’il n’y avait pas de place pour lui dans la liste définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde.

« Si un Joey Veerman, forcément déçu, s’exprimait autrement », a d’abord commenté Jansen dans KieftJansenEgmondGijp. « Sans cette attitude hautaine. Ce n’est pas une question de droit ou de tort. Il n’avait pas à afficher un sourire narquois ni à lancer : « Je ne jouerai plus sous ses ordres », puis à ajouter : « Je pars tranquillement en vacances avec ma famille. »

« Montre simplement que tu es touché », conseille l’agent, surpris par la réaction du joueur écarté par Koeman. « Dis juste : c’est terrible de ne pas être sélectionné, ça me rend malade. Et assume un peu cette déception. Franchement, Joey Veerman n’est pas irremplaçable. »

« Il est comme tu le décris, mais il refuse de l’admettre. Il veut jouer les durs », analyse René van der Gijp à propos du milieu de terrain, dernier sélectionné lors de l’EURO 2024. « Laisse tomber. »

« Il ne joue à un niveau correct que depuis deux ans », insiste Jansen à propos du milieu du PSV. « Si ça m’arrivait, ça me ferait aussi beaucoup de peine », réagit Wim Kieft. « Mais je m’en contenterais en disant : oui, c’est dommage. Et rien de plus. »

Jansen conclut : « On peut montrer qu’on est dégoûté, non ? Qu’on trouve ça terrible de ne pas avoir été sélectionné. »

La réaction de Veerman

Dimanche, sur ESPN, Veerman a descendu Koeman en flammes. « J'en ai vraiment marre. Il devrait bien… », après quoi Veerman a sagement laissé sa phrase en suspens. « C’est son droit de choisir ses joueurs, qu’il le dise clairement : je fais d’autres choix. Mais qu’il n’invoque pas un prétendu mauvais caractère, car je n’ai rien fait de répréhensible pendant l’Euro, et, depuis, je n’ai pas été sélectionné pendant deux ans. »

« Un joueur a toujours le droit de dire ce qu’il pense, et cela ne me dérange pas, mais pour ma part, c’est fini », a réagi Koeman le lendemain dans l’émission Rondo de Ziggo Sport. « Est-ce que la façon dont les choses se sont passées m’ennuie ? Eh bien, peut-être que ça aurait pu se passer un peu mieux. »