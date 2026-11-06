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Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jobe Bellingham a été convoqué pour la première fois en équipe d’Angleterre A pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA de novembre contre la Croatie et l’Espagne. Le joueur de 21 ans y rejoint son frère aîné Jude Bellingham, et tous deux sont sur le point d’intégrer le cercle très fermé des frères ayant représenté l’Angleterre.

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Jobe Bellingham rejoint Jude dans le groupe de Tuchel

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jobe Bellingham a été convoqué pour la première fois en équipe d'Angleterre A par le sélectionneur Thomas Tuchel. Le joueur de 21 ans fait partie du groupe de 25 joueurs retenus pour les prochains matches de Ligue des nations de l'UEFA contre la Croatie et l'Espagne.

Jobe, qui a auparavant été capitaine de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, retrouve son frère aîné Jude Bellingham en sélection A.

Si Jobe fait ses débuts, les Bellingham deviendront la 22e paire de frères à avoir joué pour l'équipe d'Angleterre A.

Les frères récemment sélectionnés par l'Angleterre : les Chalobah, les Neville et les Charlton

Getty Images

Avant les Bellingham, les défenseurs Trevoh et Nathaniel Chalobah sont devenus la 21e paire de frères à jouer pour l'Angleterre lorsque Trevoh a fait ses débuts contre le Sénégal en juin 2025. Nathaniel a obtenu son unique sélection en 2018, lors d'une victoire 3-2 contre l'Espagne en Ligue des nations.

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Avant les Chalobah, Gary et Phil Neville étaient les derniers frères à avoir joué ensemble. Phil a fait ses débuts en 1996, rejoignant Gary en sélection. Ils ont représenté l'Angleterre côte à côte jusqu'en 2007.

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Plus loin dans le temps, les champions du monde Bobby et Jack Charlton ont fait leurs débuts respectivement en 1958 et 1965 et ont été des piliers du triomphe historique de l'Angleterre en 1966.

La liste complète des frères sélectionnés par l'Angleterre

La liste historique compte 22 fratries ayant représenté l'équipe d'Angleterre masculine A :

XIXe siècle et premiers pionniers : Charlie & William Clegg ; William & Herbert Rawson ; Hubert & Frank Heron ; Alfred & Ed Lyttelton ; Ernest, Charlie & Arthur Bambridge (le seul trio) ; Arthur & Harry Cursham ; Fred & Jack Hargreaves ; Arthur & Percy Walters ; Alf & Charley Dobson ; Charlie & Alf Shelton ; Robert & Arthur Topham ; Charlie & Tom Perry ; Frank & Fred Forman ; Charles & Geoffrey Wilson ; Bertie & Rex Corbett.

Charlie & William Clegg ; William & Herbert Rawson ; Hubert & Frank Heron ; Alfred & Ed Lyttelton ; Ernest, Charlie & Arthur Bambridge (le seul trio) ; Arthur & Harry Cursham ; Fred & Jack Hargreaves ; Arthur & Percy Walters ; Alf & Charley Dobson ; Charlie & Alf Shelton ; Robert & Arthur Topham ; Charlie & Tom Perry ; Frank & Fred Forman ; Charles & Geoffrey Wilson ; Bertie & Rex Corbett. XXe siècle : Frank & Reg Osbourne ; Clem & George Stephenson ; Jack & Sep Smith ; Bobby & Jack Charlton (1958–70) ; Gary & Phil Neville (1995–2007).

Frank & Reg Osbourne ; Clem & George Stephenson ; Jack & Sep Smith ; Bobby & Jack Charlton (1958–70) ; Gary & Phil Neville (1995–2007). Époque moderne : Nathaniel & Trevoh Chalobah (2018, 2025) ; Jude & Jobe Bellingham (2020, 2026).

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Diapositive 4 : l'Angleterre vise ses objectifs en Ligue des nations

L'Angleterre reçoit la Croatie à Wembley le jeudi 12 novembre, avant de se déplacer pour affronter l'Espagne au stade Metropolitano le dimanche 15 novembre.

Deuxième du groupe C, l'Angleterre assurera sa place en quarts de finale de la Ligue des nations, en mars prochain, si elle évite la défaite contre la Croatie.

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Le groupe de Tuchel se réunira en début de semaine prochaine, tandis que Jobe et Jude se préparent à écrire un nouveau chapitre de l'histoire des fratries dans le football anglais.