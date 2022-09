Joao Félix souligne le rôle important de Cristiano Ronaldo

L’attaquant portugais Joao Félix s’est confié sur l’importance de Cristiano Ronaldo dans le groupe de la Seleçao.

Le jeune attaquant portugais, Joao Felix, affirme que Cristiano Ronaldo est plus important que jamais pour l'équipe nationale de son pays.

Malgré ses difficultés avec Manchester United, Cristiano Ronaldo reste indispensable pour la sélection portugaise. Et celle-ci s'appuiera fortement sur lui lors de la prochaine Coupe du Monde. Ça sera la 5e phase finale du quintuple Ballon d’Or.

« Cristiano Ronaldo nous donne toujours des conseils »

"Depuis le début, il salue toujours ceux qui arrivent", a révélé Felix à propos de CR7. "Il les accueille toujours, nous donne des conseils, nous aide à l'entraînement ainsi qu'en dehors du terrain, que ce soit à table ou autre".

Joao Felix se sent aujourd’hui à l’aise au sein de l’équipe de Fernando Santos et affirme que Ronaldo y est pour beaucoup : "Il nous donne toujours des conseils et nous aide dans tout ce qui est nécessaire".

Cristiano Ronaldo était titulaire samedi lors du match de la Seleçao contre la République Tchèque en Ligue des Nations. Pour une fois et malgré le large succès des siens (4-0), l’ancien Merengue n’a pas marqué.

Mardi prochain, le Portugal va défier l’Espagne dans une rencontre qui aura l’allure d’une finale. Un nul assurera aux Portugais une présence dans le Final Four de la compétition.