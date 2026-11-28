Partager Suivez GOAL sur Google

À 27 ans, João Félix, star du club saoudien d'Al-Nassr, est revenu sur l'une des étapes les plus marquantes de sa carrière : son transfert à l'Atlético de Madrid à l'été 2019.

Publicité

Le quotidien Sport a relayé les déclarations de João Félix lors de son entretien avec le journal Record, dans lequel il reconnaît que le choix de rejoindre l'Atlético de Madrid n'était peut-être pas le plus adapté à sa carrière.

Félix est revenu sur son arrivée au club madrilène après ses performances remarquables avec Benfica en championnat portugais, dans le cadre d'un transfert de 126 millions d'euros. Une somme qui a fait de lui la recrue la plus chère de l'histoire de l'Atlético de Madrid et qui a fortement pesé sur le déroulement des négociations.

Le Portugais a déclaré : « L'Atlético de Madrid n'était pas le choix idéal pour mon style de jeu sur le plan footballistique. J'ai le sentiment de ne pas avoir fait le bon choix. Mais cela ne veut pas dire que je le regrette. »

Il a poursuivi : « Aurais-je pu choisir une meilleure destination ? Peut-être, oui, mais ils étaient les seuls à proposer de payer la clause libératoire, et le président du club ne pouvait certainement pas refuser l'offre. Pour 126 millions d'euros, aucun président ne refuserait une telle somme. C'est pourquoi ma destination devait forcément être l'Atlético de Madrid. »

Publicité Publicité

Le passage de João Félix au Metropolitano a été marqué par les fortes attentes suscitées par le montant élevé de son transfert, ainsi que par les difficultés rencontrées pour obtenir un temps de jeu régulier.

Related Topics

Par ailleurs, sa relation sportive avec l'entraîneur Diego Simeone n'a jamais atteint le niveau espéré, et João Félix a fini par quitter le club après plusieurs périodes loin de l'équipe, dont deux prêts à Chelsea et au FC Barcelone.

Toujours dans son entretien avec Record, le Portugais a également reconnu qu'il n'avait pas mesuré, au départ, l'énorme dimension économique de son transfert. Sa situation a changé en quelques mois seulement : il est passé d'un joueur qui peinait à obtenir du temps de jeu à Benfica à l'un des joueurs les plus chers jamais recrutés par un club dans le monde.

Publicité

Il a expliqué : « Je ne réalisais pas vraiment ce que représentaient 126 millions d'euros. En décembre, je ne jouais pas, et six mois plus tard, ils m'ont vendu pour cette somme. Tout est allé très vite, il n'y avait pas le temps de réfléchir. »

João Félix estime que le montant de son transfert a constamment placé ses performances sous le feu des critiques, mais il assure ne pas avoir laissé cela influencer sa manière d'aborder les matches. Il considère aussi ce transfert comme la preuve de la grande confiance que l'Atlético de Madrid plaçait en ses qualités.

Publicité

Il a insisté : « Pour mille et une raisons, les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'était ma faute, et aussi celle d'autres personnes de manière générale. Mais je n'aime pas rejeter la faute sur les autres, même si je pense que le premier et le dernier responsable, c'était moi. »

Il a conclu : « Je n'ai pas bien géré certaines choses au début, mais il faut toujours regarder devant soi et oublier le passé. On ne peut pas changer ce qui s'est passé, et aujourd'hui, je me sens au meilleur de ma forme. »