Jesus tweete : Nous sommes confiants !

Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, a célébré un début parfait avec sa formation, après l'avoir menée à quatre victoires consécutives en Ligue des nations, qui lui ont assuré une qualification officielle pour les quarts de finale, à deux journées de la fin de la phase de groupes.

Jesus a écrit sur son compte Instagram ce mardi : « Nous avons terminé cette phase sur un excellent résultat. 4 matchs, 4 victoires (contre le pays de Galles, le Danemark et deux matchs face à la Norvège) ! Entamons la phase suivante, nous sommes confiants ! », accompagnant son message de plusieurs photos des quatre rencontres.

La sélection portugaise n'a eu besoin que de quatre matchs pour décrocher son billet pour les quarts de finale, la dernière victoire contre la Norvège venant offrir à Jesus un démarrage parfait pour sa première apparition à la tête du staff technique de la sélection nationale.

Ces quatre succès ont porté le total du Portugal à 12 points, en tête du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations, et l'équipe n'a plus besoin que d'un seul point pour s'assurer de terminer la phase de groupes à la première place.

Cela intervient après la difficile victoire du Danemark sur le pays de Galles, laissant la lutte pour la deuxième place ouverte à toutes les sélections du groupe, sachant que le dauphin se qualifie lui aussi pour les quarts de finale.

L'exploit du Portugal ne s'est pas limité à une qualification précoce, puisque l'équipe a réalisé son meilleur début de parcours de l'histoire sur les quatre premières journées de la Ligue des nations, dépassant son précédent total de 10 points lors des éditions 2020/21 et 2024/25.

Ce chiffre diffère de la première édition de la compétition lors de la saison 2018/19, lorsque les groupes ne comptaient que trois sélections, avant que le Portugal ne réussisse à être sacré champion à l'époque, puis à rééditer l'exploit en 2025.