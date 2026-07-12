Georgi Jesus, le nouveau sélectionneur du Portugal, a rouvert le dossier de João Félix, estimant que le joueur avait été lésé ces dernières années car il n’avait pas été aligné à son poste de prédilection, avant de se révéler sous un jour nouveau lors de son passage à Al-Nassr.

Sous la houlette de Jesus la saison passée, l’attaquant avait retrouvé tout son éclat après un changement tactique judicieux : repositionné en deuxième attaquant derrière l’avant-centre, il avait pu enfin s’exprimer à son meilleur niveau.

« João Félix a joué dans les meilleurs clubs d’Europe, mais il ne s’est pas imposé comme on l’attendait de lui », a déclaré Jesus lors d’une interview télévisée.

Il a ajouté : « Il a occupé plusieurs postes différents, et je pense que les entraîneurs n’ont pas su tirer le meilleur parti de ses capacités. »

Le sélectionneur portugais a précisé que Félix avait un rôle bien défini dans lequel il s’illustre le mieux, en déclarant : « Il y a un seul poste où João est le plus performant, c’est celui de deuxième attaquant. »

Lire aussi… Malgré les avances de l’Arabie saoudite… Une star du FC Barcelone s’accroche à son rêve européen

Au Al-Nassr, le technicien l’a libéré de ses anciens carcans tactiques, lui offrant plus d’espace pour évoluer entre les lignes et exploiter pleinement ses qualités de créateur et de finisseur.

Sous ses ordres, l’attaquant a connu une saison exceptionnelle avec Al-Nassr, participant à 33 buts en Roshen League (20 réalisations, 13 passes décisives), et s’adjugeant logiquement le titre de meilleur joueur du championnat.

Rappelons que Jesus a récemment pris les rênes de la sélection portugaise, succédant à l’Espagnol Roberto Martínez après l’élimination du Portugal en Coupe du monde.