Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a maintenu sa position concernant les règles encadrant la gestion des joueurs au sein de la sélection, assurant qu'il n'éprouvait aucun regret quant à ses déclarations malgré la crise provoquée par le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement.

Les déclarations de Jesus sont intervenues en conférence de presse à l'issue de la victoire face au Danemark sur le score de 4-2, hier soir jeudi, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Les propos de Jesus, tenus lors de la conférence de presse qui avait précédé le match au sujet de la nécessité de respecter les règles au sein de la sélection, avaient suscité la polémique et poussé Ronaldo à quitter le rassemblement, alors qu'il se rapproche d'une annonce de sa retraite internationale, selon les informations.

Jesus avait alors déclaré : « Je peux promettre ce que je veux. C'est moi l'entraîneur. J'ai dit au joueur qu'il ne débuterait pas le match et qu'il serait sur le banc. Si j'ai besoin de lui pendant 30 minutes, alors il jouera, et si je n'ai pas besoin de lui, il ne jouera pas. Aucun joueur ne changera mes idées, ni lui ni personne d'autre dans le football, pas même un président, cela n'arrivera jamais. »

Interrogé hier sur la question de savoir s'il regrettait ses propos, l'entraîneur portugais a répondu, dans des propos relayés par le journal portugais « A Bola » : « Non, pas du tout. Je n'éprouve aucun regret et je pense toujours de la même manière. Il y a des joueurs qui bénéficient d'un statut particulier, c'est tout à fait clair, mais je le répète : les règles sont les mêmes pour tous. J'ai toujours pensé de cette façon, et je dois continuer à penser ainsi. »

Les sifflets ?

Le sélectionneur du Portugal a évoqué les réactions du public, après avoir été interrogé sur les sifflets qui auraient été entendus au moment où l'équipe quittait l'hôtel et au stade.

Il a déclaré : « Je n'ai pas entendu de sifflets de la part du public portugais, bien que j'en aie été tout proche. Je n'ai rien entendu de tel de la part des Portugais. »

Il a ajouté : « Le plus important après une victoire, et même lorsqu'on ne l'obtient pas, c'est de respecter le public. C'est essentiel pour préserver son attachement à la sélection. »

Jesus a abordé sa relation avec les supporters portugais résidant à l'étranger en déclarant : « Au cours des six ou sept dernières années, j'ai été expatrié. Lorsqu'on vit hors de son pays, on ne devient pas moins portugais, on ressent peut-être même une appartenance plus forte. Ces gens sont attachés à notre drapeau et à notre pays, et cela doit être apprécié. »

« J'ai célébré avec Ronaldo au tambour »

À propos de sa proximité avec le public lors des célébrations, Jesus a expliqué que ce comportement n'avait rien de nouveau pour lui, mais qu'il avait l'habitude de le faire avec les équipes qu'il avait précédemment dirigées.

Il a déclaré : « Si vous regardez ma carrière d'entraîneur, vous verrez que je faisais la même chose avec les autres équipes. Et à Al-Nassr, je le faisais aussi. Lorsque nous gagnions, je jouais du tambour avec Cristiano. »

L'entraîneur portugais fait référence aux célébrations célèbres auxquelles les joueurs d'Al-Nassr avaient l'habitude de se livrer après les matchs lors d'une victoire. Ronaldo mène ces célébrations avec le public, selon une tradition devenue courante depuis l'arrivée du Don.

Il a ajouté : « Ma relation avec le public est très étroite, mais la situation est différente lorsqu'il s'agit du Portugal. »

Jesus s'est dit satisfait du niveau affiché par la sélection, soulignant que la performance avait reflété la qualité de l'équipe, sa maturité et sa capacité à jouer avec des idées claires et une approche faite de prise de risques.

Il a conclu ses propos en déclarant : « Je pense que vous, les journalistes, êtes très heureux que le Portugal ait montré de la qualité dans le jeu, et parce que c'est une équipe mature qui possède des idées claires et qui a confiance en sa capacité à les appliquer sur le terrain. C'est cela, la vie d'un entraîneur : vaincre, gagner. C'est cela, la vie d'un entraîneur. »