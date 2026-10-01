Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, s'est montré satisfait de la victoire face au Danemark sur le score de (4-2), ce jeudi soir au stade de Parken à Copenhague, dans le cadre de la Ligue des nations européenne.

Il est également revenu sur la polémique qui a entouré la sélection ces derniers jours en raison de Cristiano Ronaldo, assurant que ce qui s'est passé n'a pas affecté la cohésion du groupe.

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Jorge Jesus a déclaré après le match, dans des propos rapportés par le journal« A Bola » portugais : « Ce qui m'a le plus plu, c'est la victoire, bien évidemment. C'est notre troisième match, et je sens que l'équipe s'améliore de match en match. Nous progressons grâce à l'analyse que nous menons sur les rencontres, et lors du match suivant, l'équipe offre généralement un rendement supérieur, défensivement et offensivement. »

Et d'ajouter : « Gagner 4-2 ici n'est pas facile. Le Danemark est une grande équipe, difficile à arrêter, dotée d'une qualité technique et très forte sur les coups de pied arrêtés. Et nous avons de nouveau été bons dans ce domaine défensivement. »

Le sélectionneur du Portugal s'est montré admiratif de la manière dont ses joueurs ont géré le pressing élevé, déclarant : « J'ai beaucoup aimé le pressing, et la manière dont l'équipe croit au pressing défensif. Jouer ainsi est très complexe. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il sentait que le groupe le suivait, Jorge Jesus a refusé de décrire les joueurs comme étant sous son contrôle, préférant insister sur leur adhésion à ses idées, et il a dit : « Je n'ai pas un groupe dans ma main. J'ai un groupe qui croit en l'idée de l'entraîneur. Ils croient en mes idées, et parce qu'ils ont une grande qualité individuelle, les choses deviennent plus faciles. »

Il a nuancé : « Si cela signifie que j'ai un groupe dans ma main, alors oui, je l'ai, car ils marchent main dans la main avec moi et avec mes idées. »

La polémique Ronaldo

Au sujet de la polémique entourant la star d'Al-Nassr saoudien, Cristiano Ronaldo, qui a quitté le rassemblement de la sélection avant le match contre le Danemark, en colère sur fond de sa non-participation face à la Norvège, Jorge Jesus a déclaré : « Après le prochain match, nous verrons ce qui se passe. D'ici là, je dois rester concentré sur le prochain match, comme j'étais concentré sur le match d'aujourd'hui. »

Alors que les questions se poursuivaient sur la difficulté de maintenir la concentration dans ce contexte, le sélectionneur portugais a insisté sur le fait que cela n'était pas une chose difficile pour lui, déclarant : « Il n'est pas difficile pour moi de me concentrer. Vous savez ce qui est difficile pour moi ? C'est de ne pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur. De ne pas savoir comment entraîner mes joueurs. Voilà ce qui est difficile pour moi. Et le reste... zéro. »

Jorge Jesus a conclu ses propos en insistant sur la cohésion de la sélection portugaise, déclarant : « L'important, c'est ce que nous devons faire. Les choses qui se produisent ne divisent pas le groupe, elles ne nous ont pas divisés et ne nous diviseront pas. »



