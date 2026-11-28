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Le Brésilien Gabriel Jesus a évoqué les difficultés liées à son faible temps de jeu à Barcelone, où il se retrouve dans un rôle secondaire auquel il n'a pas été habitué durant la majeure partie de sa carrière professionnelle. Il assure toutefois ne pas se résigner à rester sur le banc, tout en respectant pleinement les décisions de l'entraîneur Hansi Flick.

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Dans un entretien accordé à la chaîne TNT Sports Brasil, l'attaquant de Barcelone s'est exprimé sans détour sur les difficultés qu'il rencontre dans sa situation actuelle : « Ce n'est pas facile pour moi de garder un niveau de motivation élevé à l'entraînement tous les jours. »

Jesus a expliqué que son envie d'obtenir davantage de temps de jeu ne signifie pas qu'il ne mesure pas la chance de porter le maillot de Barcelone. Il a insisté sur le fait que son arrivée au club catalan représentait pour lui la réalisation d'un rêve et que son engagement envers l'équipe n'avait pas changé, quelle que soit l'importance de son rôle sur le terrain.

L'attaquant brésilien a souligné que le manque de continuité dans ses apparitions se répercute aussi sur son niveau, précisant que, malgré son but inscrit à Bakou, il n'était pas satisfait de sa prestation.

Jesus estime avoir besoin de retrouver le rythme des matchs pour donner le meilleur de lui-même, considérant que davantage de temps de jeu pourrait l'aider à améliorer ses statistiques offensives.

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Une grande admiration pour Raphinha

Jesus s'est longuement exprimé au sujet de son compatriote Raphinha, son principal concurrent pour une place sur le front de l'attaque de Barcelone. Loin de chercher la polémique, il a couvert son coéquipier d'éloges : « Ses performances méritent qu'il joue toutes les minutes. »

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L'ancien attaquant d'Arsenal a expliqué qu'il entretenait une solide amitié avec Raphinha et qu'il se reconnaissait dans sa mentalité, sa détermination et son sens du sacrifice. Il a ajouté que tous deux avaient traversé des situations similaires avec la sélection brésilienne et partageaient la même vision du football et du métier.

Il a ajouté qu'il souhaitait que son compatriote continue de marquer et de contribuer aux succès de Barcelone.

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Jesus est également revenu sur sa situation actuelle au micro de Movistar Plus, après le match de Ligue des champions, affirmant sa volonté de continuer à obtenir des occasions : « Je veux continuer à avoir des opportunités et du temps de jeu. »

L'attaquant brésilien a reconnu que chacune de ses apparitions sur le terrain représentait une occasion de prouver sa valeur auprès de Flick, ajoutant : « S'entraîner sans jouer les matchs, c'est difficile. »

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Même s'il comprend la hiérarchie des options offensives au sein du club catalan, Jesus aspire à continuer de bénéficier d'occasions lui permettant de montrer ses qualités de buteur.

Un rêve devenu réalité

Jesus est aussi revenu sur l'incertitude qu'il a vécue durant les derniers jours du dernier mercato estival, lorsqu'il ne connaissait pas encore sa future destination. Il a expliqué s'être accroché jusqu'aux dernières heures à l'espoir de trouver une équipe qui lui offrirait la possibilité de retrouver le rôle qu'il avait perdu.

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L'attaquant brésilien considère que rejoindre Barcelone constitue un immense privilège, plusieurs légendes du football de son pays ayant porté les couleurs du club catalan.

Lors de sa présentation en tant que nouveau joueur de Barcelone, Jesus avait clairement affiché son ambition : « Ne pas jouer me dérange. » Il avait également reconnu à l'époque avoir consenti d'importants sacrifices financiers pour rejoindre l'équipe.

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Trois mois plus tard, l'enthousiasme de Jesus reste intact, mais il ne cache pas les difficultés qu'il rencontre au quotidien au club. Il respecte Flick, apprécie Raphinha et se dit reconnaissant d'avoir l'occasion de porter le maillot de Barcelone, mais il aspire à bien plus qu'à devenir une simple solution de rechange à laquelle l'entraîneur allemand fait appel en cas de besoin.