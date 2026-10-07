Jesus répond au communiqué de Ronaldo

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a réagi au communiqué publié hier par Cristiano Ronaldo pour révéler ce qui s'est passé entre lui et l'entraîneur durant le stage au Danemark, où un différend a éclaté entre eux, ce qui a entraîné le départ de la star d'Al-Nassr du stage.

Dans son communiqué, Ronaldo a accusé l'entraîneur Jesus d'avoir manqué à ses promesses concernant l'accord sur le plan de ses participations aux matches de la Ligue des Nations européenne.

Selon le journal portugais Record, « Jesus a commenté ce matin le communiqué publié hier par Cristiano Ronaldo ».

L'entraîneur portugais a déclaré : « J'ai lu le communiqué. Et maintenant, comme je le fais chaque jour, je vais me rendre à la fédération pour travailler, et pour penser à l'équipe et à la sélection nationale portugaise. Je n'ai rien de plus à dire », a-t-il simplement déclaré aux journalistes qui l'attendaient devant son domicile.

Dans son long communiqué, Ronaldo a présenté ses excuses au peuple portugais et a reconnu mériter d'être sanctionné par la Fédération portugaise de football. Il a révélé des détails ayant précédé le différend, et plus précisément la préparation d'un bref document « remis à l'entraîneur à sa demande ». Ce document comportait 8 points que Jesus était censé mentionner lors de la conférence de presse précédant le match contre le Danemark, mais, selon Ronaldo, « rien de ce qui avait été discuté n'a été appliqué devant les médias ».

Jesus avait affirmé hier qu'il n'avait pas lu le communiqué, car, au moment de sa publication, il suivait un match de la sélection portugaise des moins de 21 ans, tout en affirmant qu'il était au courant de sa diffusion.

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