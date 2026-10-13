Jesus perd sa place : Flick fait appel à sa force de frappe face à Galatasaray

Le Barça s'apprête à affronter Galatasaray en Ligue des champions avec son équipe type, Hansi Flick ayant décidé de s'appuyer sur ses principales stars pour régler cette phase de la compétition le plus rapidement possible, à l'exception de Raphinha, absent pour blessure.

Selon le quotidien espagnol As, Hansi Flick ambitionne de remporter la Ligue des champions, un objectif devenu une véritable obsession pour le technicien allemand, tant sur le plan personnel que collectif.

C'est pourquoi Flick souhaite valider la phase de championnat au plus vite, en alignant son onze idéal à Istanbul.

Raphinha sera le seul absent de poids, puisqu'il est resté à Barcelone pour se remettre d'un œdème au muscle de la cuisse droite, tandis que tous les autres titulaires seront disponibles.

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La première surprise sera le retour de Pau Cubarsí, qui avait été laissé au repos lors de la rencontre face à Getafe samedi.

Il ne sera pas le seul à retrouver le onze de départ, puisque Pedri et Fermín seront également de la partie, après être entrés en jeu en seconde période lors du dernier match.

João Cancelo pourrait lui aussi réintégrer le onze titulaire dans un état physique relativement bon, après avoir été ménagé samedi.

À l'exception de ces changements, les autres contours de la composition semblent largement établis, le Barça s'appuyant sur Lamine Yamal comme principal atout offensif, avec Gerard Martín aux côtés de Pau Cubarsí dans l'axe de la défense, tandis qu'Eric García disputera sa première rencontre de Ligue des champions cette saison, après avoir manqué la première journée face à Feyenoord pour cause de suspension.

Rodri aura pour mission de contrôler le rythme du jeu, pendant que Joan García gardera les buts.

Le seul doute concerne l'identité du joueur qui occupera le couloir gauche, entre Anthony Gordon, qui a ouvert son compteur de buts sous le maillot du Barça samedi, et Karim Adeyemi, qui traverse une période particulièrement faste de sa carrière.

On ne peut pas non plus exclure de voir l'Anglais utilisé en pointe, à la place de Gabriel Jesus.

La composition probable complète du Barça est la suivante :

Gardien : Joan García.

Défense : João Cancelo - Gerard Martín - Pau Cubarsí - Eric García.

Milieu : Rodri - Fermín López - Pedri.

Attaque : Karim Adeyemi - Lamine Yamal - Anthony Gordon.



