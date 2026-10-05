La crise entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus a de nouveau éclaté, après la victoire 2-1 face à la Norvège, l'entraîneur chevronné s'étant engagé dans une vive confrontation avec un journaliste lors de la conférence de presse, refusant l'idée de présenter ses excuses pour sa décision à l'égard du capitaine de la sélection.

Et bien que le Portugal ait décroché sa quatrième victoire consécutive en Ligue des nations et atteint les quarts de finale, l'absence de Ronaldo, âgé de 41 ans, continue de dominer la scène, après qu'il a quitté le rassemblement de la sélection en colère à la suite de son différend avec Jesus, qui l'avait laissé sur le banc des remplaçants après un long échauffement.

Interrogé sur le fait de savoir s'il comptait présenter ses excuses à Ronaldo, l'entraîneur s'est emporté : « M'excuser de quoi ? Et quelle serait la raison qui me pousserait à m'excuser ? », avant de préciser : « La raison principale de tout cela, c'est l'échauffement du joueur. J'assume la responsabilité de la décision et de ce qui s'est passé, mais m'excuser de quoi ? Et auprès de qui ? C'est ridicule. »

Et malgré la tentative du responsable de la communication de la Fédération portugaise de réorienter l'échange, Jesus est revenu pour réaffirmer sa position en déclarant : « M'excuser de quoi ? Quel est le problème ? », avant d'adresser un message plus clair concernant ses prérogatives techniques.

Le sélectionneur du Portugal a déclaré : « C'est moi l'entraîneur, et je convoque qui je veux. Je ne consulte personne au sujet des joueurs que je souhaite sélectionner ou de celui qui jouera. En tant qu'entraîneur, il y a des choses qui ne sont pas négociables. »

Et si Jesus n'a pas fermé la porte à un retour de Ronaldo si le joueur le souhaite, la crise place l'entraîneur sous une pression croissante, surtout à l'approche de la prochaine trêve internationale, où le Portugal se prépare à affronter le Danemark le 14 novembre, dans une grande attente de savoir si Ronaldo réintégrera la liste de la sélection ou si la rupture se poursuivra.