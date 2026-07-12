Jeffrey de Lange pourrait faire son retour en Eredivisie : des discussions ont été engagées

Jeffrey de Lange pourrait faire son retour au FC Twente. Selon Voetbal International, le club d’Enschede aurait jeté son dévolu sur le gardien de but de 28 ans de l’Olympique de Marseille.

Depuis plusieurs saisons, Lars Unnerstall occupe le poste de gardien titulaire chez les Tukkers, mais l’Allemand approche de la trentaine et la direction sportive, emmenée par Erik ten Hag, cherche à lui offrir une concurrence de qualité.

Dans sa quête de ce concurrent, le club s’est tourné vers De Lange. Le gardien avait déjà porté les couleurs de Twente entre 2017 et 2022, même s’il n’a disputé que trois matchs officiels avec l’équipe première.

Le gardien souhaite désormais revenir au club dans l’espoir d’obtenir davantage de temps de jeu. À Marseille, il est actuellement remplaçant derrière l’incontestable Gerónimo Rulli.

À ce jour, il a disputé dix matchs sous les couleurs phocéennes et son contrat court jusqu’en juin 2027.

Les deux clubs doivent toutefois encore s’entendre sur les modalités du transfert. Selon VI, Twente « n’était pas encore proche du prix demandé par Marseille » la semaine dernière, mais les discussions se poursuivent.

Formé à l’Ajax, le gardien a ensuite joué à Twente puis chez les Go Ahead Eagles, où il a disputé 110 matchs avant de s’engager avec l’OM en 2024. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève aujourd’hui à 2,5 millions d’euros.