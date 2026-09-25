Tard dans la soirée, dans les entrailles de la Johan Cruyff Arena, une séquence s’est déroulée qui illustrait merveilleusement, de manière symbolique, l’évolution de Philipp Treu. Comme certains plafonniers de la zone mixte ne fonctionnaient pas, la pièce paraissait très sombre et devait être éclairée par des projecteurs séparés. Lorsque Treu s’est présenté pour son interview après le match nul 1-1 contre les Pays-Bas, il s’est d’abord placé un peu à l’écart, dans l’ombre, avant que les reporters ne l’invitent à entrer dans la lumière des projecteurs.

Ce soir-là, Treu n’est pas seulement arrivé, au sens propre du terme, sous les projecteurs du football allemand, mais aussi au sens figuré. Lors des débuts de Jürgen Klopp à la tête de la sélection, combatifs et convaincants dans l’engagement, mais plus contrastés dans le jeu, le latéral droit de 25 ans du SC Fribourg s’est imposé comme le grand gagnant. « J’aimerais mettre Pippo en avant, Philipp Treu », a déclaré son compère en défense Jonathan Tah. « La façon dont il a avalé sa ligne de long en large, c’était top. C’est exactement ce dont nous avons besoin. »

Seul parmi les nombreux débutants, Klopp l’a directement titularisé et il le lui a bien rendu avec une prestation pleine de cœur. Treu a affiché un grand rayon d’action sur le côté droit et c’est avec un centre à ras de terre qu’il a initié l’ouverture du score de Felix Nmecha.

Dans le repli, les automatismes n’ont certes pas toujours été parfaits, mais dans l’ensemble il s’en est sorti correctement face à Cody Gakpo. Treu est-il la réponse à l’éternelle quête d’un latéral droit adéquat pour l’équipe d’Allemagne ?

Philipp Treu est arrivé au sommet par des chemins détournés

L’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann misait le plus souvent sur Joshua Kimmich à droite de la défense, généralement par intérim. Klopp a immédiatement repositionné le capitaine dans l’axe et s’est mis en quête d’alternatives. Quoique le mot « quête » ne soit peut-être pas le bon. Klopp avait manifestement sa solution en tête depuis longtemps. « En Allemagne, on dit que nous n’avons pas de latéraux droits », a déclaré Klopp lors de sa conférence de presse d’annonce de la liste. « Et là, il y en a un qui doit se demander lui-même : Hein, de quoi ils parlent ? »

Il parlait de Treu, dont le style de jeu intense colle parfaitement au football de transition de Klopp. Un peu comme Kevin Großkreutz autrefois au Borussia Dortmund ou Andrew Robertson à Liverpool. « C’est évidemment cool d’entendre que quelqu’un a enfin ouvert les yeux et regardé du côté de Fribourg », a expliqué Treu lorsqu’il s’est enfin retrouvé sous les projecteurs après ses débuts réussis avec la Mannschaft. Treu a l’habitude que tout prenne un peu plus de temps chez lui. Il n’a jamais été considéré comme un talent absolument hors norme, et sa carrière jusqu’ici a été marquée par des détours.

Dans les catégories de jeunes, le natif de Heidelberg a joué pour le SV Sandhausen et le 1. FC Kaiserslautern, avant de rejoindre le RB Leipzig. Après la dissolution de l’équipe réserve là-bas, Treu a poursuivi sa route au SC Fribourg en 2017. Avec les U19, il a remporté la Coupe d’Allemagne juniors ; avec la réserve, il est monté en 3. Liga. En revanche, cela n’a pas suffi pour passer chez les professionnels, même s’il les a au moins soutenus de temps en temps depuis le kop. En 2023, Treu a rejoint le FC St. Pauli en 2. Bundesliga et a immédiatement été promu. Il avait alors 23 ans. En 2025, Fribourg l’a fait revenir pour 5,5 millions d’euros. Comme titulaire. Chez les pros.

« J’ai toujours su que je n’étais pas un joueur à explosion précoce », dit aujourd’hui Treu. Il n’a pas non plus perdu espoir de faire une grande carrière grâce à des modèles bien particuliers. Il dit s’être « inspiré de joueurs comme Robert Andrich ou Anton Stach », qui ont eux aussi débuté en sélection à un âge relativement avancé pour un footballeur. « Je voulais me mettre petit à petit sur la voie rapide de gauche et me rapprocher en douce pour dépasser mes concurrents. »

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Concurrence avec Josha Vagnoman, aide de Jonathan Tah

Sur cette voie rapide, Treu est actuellement en concurrence avec Josha Vagnoman, qui a lui aussi récemment connu une progression similaire avec le VfB Stuttgart et a également intégré la première liste de Klopp. « On se tire mutuellement vers le haut », a déclaré Treu, avant de raconter avec un clin d’œil : « Je me souviens de son but contre le Bayern, quand je suis assis sur mon canapé et que je me dis : Merde, voilà qu’il marque son but. » En six matches officiels, Vagnoman en est déjà à deux buts et deux passes décisives.

Contre les Pays-Bas, Klopp a malgré tout donné sa préférence à Treu. Était-il nerveux ? « Non, bien au contraire », a répondu Treu. « Pour moi, c’est une motivation supplémentaire quand je sais que mon adversaire direct, c’est Cody Gakpo. » Grâce à leur passé commun à Liverpool, Klopp lui avait transmis à l’avance quelques informations de l’intérieur sur l’attaquant néerlandais : « Il m’a dit : offensivement, il sait très bien jouer, mais défensivement, il n’a pas trop envie de faire les efforts vers l’arrière. Alors je l’ai embêté. »

Dans l’ensemble, Klopp lui a transmis « une certaine décontraction », a révélé Treu. Pendant le match, c’est surtout un coéquipier à ses côtés qui l’a aidé. « Jonathan Tah m’a constamment coaché depuis derrière. Il m’a dit : “Hé, tu peux te projeter vers l’avant, tu peux sprinter, je couvre tes arrières.” Ce genre de chose vous donne une super sensation. » En effet, des problèmes de coordination sont tout de même apparus clairement, mais l’audace de Treu n’a pas seulement été récompensée sur l’ouverture du score.

Avec le recul, il ne regrette qu’une seule action, lorsqu’il a laissé passer une possible occasion de tir. « C’est là qu’après le match je me dis : Hé, c’est là que tu dois encore progresser, prendre ton courage à deux mains et frapper toi-même au lieu de redonner encore le ballon », a estimé Treu, qui a laissé dans son interview une impression réfléchie, insolente, tout simplement sympathique.

Il a le potentiel pour résoudre les problèmes de l’Allemagne au poste de latéral droit. Mais il a aussi le potentiel pour devenir un joueur très apprécié et un chouchou des supporters. « Maintenant, les choses sérieuses commencent vraiment », a déclaré Treu avant de quitter les projecteurs d’Amsterdam.