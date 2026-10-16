« Je suis chanceux d'être encore en vie » : Mikel Merino raconte des secrets terrifiants de son passé

D'une explosion de trois bombes qui a failli lui coûter la vie, à une blessure qui a menacé son rêve de participer à la Coupe du monde, jusqu'aux moments de gloire sous les maillots d'Arsenal et de l'Espagne : Mikel Merino a vécu un parcours exceptionnel où la souffrance s'est mêlée à la peur, et la détermination à l'espoir, avant de se retrouver au sommet du football mondial.

Dans une lettre publiée sur le site "The Players' Tribune", le milieu de terrain espagnol est revenu sur les principales étapes de sa carrière, évoquant sa grave blessure, le rôle de sa famille pour surmonter ses moments les plus difficiles, et les souvenirs terrifiants qu'il a vécus durant sa période à Borussia Dortmund, affirmant que certains événements ont changé à jamais son regard sur la vie.

Merino a révélé l'une des expériences les plus effrayantes de sa vie, lorsqu'il était joueur du Borussia Dortmund et que le bus de l'équipe a été visé par une attaque à trois bombes alors qu'il se rendait à un match de Ligue des champions.

Le joueur espagnol a déclaré : "J'ai de la chance d'être encore en vie. J'avais vingt ans quand l'attaque s'est produite. J'ai entendu une énorme explosion, puis j'ai eu l'impression que le bus allait se renverser. Et quand j'ai regardé derrière moi, j'ai vu du sang, de la fumée, et j'ai entendu des cris."

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol "AS", qu'il avait passé cette nuit à l'hôpital, à attendre son coéquipier Marc Bartra, blessé au poignet à cause de l'explosion.

Mais la plus grande surprise est venue le lendemain, lorsqu'il a appris qu'un énorme éclat s'était logé dans l'appuie-tête du siège voisin de celui de Bartra, le siège sur lequel Merino avait l'habitude de s'asseoir.

Il a expliqué que le fait d'avoir changé de place ce jour-là lui avait peut-être sauvé la vie, après avoir choisi un autre siège parce qu'il ressentait une lourdeur dans les jambes et qu'il y avait plus d'espace devant lui.

Une blessure qui menace le rêve mondial

Des années après cette terrible expérience, Merino a affronté une nouvelle épreuve, après avoir subi une grave blessure au pied en février dernier, qui a menacé ses chances de participer à la Coupe du monde.

Le joueur d'Arsenal est revenu sur le moment où il a reçu le diagnostic médical, expliquant qu'il avait dû assister à une présentation qu'il a décrite comme la plus déprimante de sa vie, après que les médecins ont découvert la complexité de sa blessure.

La blessure était si rare que les spécialistes ont eu du mal à déterminer la meilleure façon de la traiter et d'assurer sa récupération. Le joueur a reçu un choc encore plus grand lorsqu'on lui a annoncé qu'il aurait peut-être besoin d'environ six mois pour revenir sur les terrains, à quatre mois seulement du coup d'envoi du Mondial.

Le médecin lui a dit clairement : "Mikel, je suis désolé, c'est impossible." Mais le milieu de terrain espagnol a refusé de baisser les bras et a entamé un long parcours de soins et de rééducation, en s'appuyant sur le soutien de sa famille, et notamment de son épouse Lola, qui est restée à ses côtés malgré sa grossesse.

Merino a avoué avoir parfois eu honte d'avoir constamment besoin de l'aide de son épouse, mais il a affirmé que son soutien avait été essentiel pour surmonter cette période difficile.

Du sacre avec Arsenal à un rêve devenu réalité

Malgré la dureté de la blessure, Merino a réussi à revenir sur les terrains et à participer aux célébrations d'Arsenal pour le titre de Premier League, avant de réaliser un autre rêve en intégrant la liste de la sélection espagnole pour la Coupe du monde.

La naissance de son fils Marco, dix jours avant l'une des étapes décisives de sa saison, a été un moment exceptionnel qui a renforcé sa motivation à continuer de se battre et à retrouver son niveau.

Malgré son absence des terrains pendant des mois, le joueur n'a pas perdu espoir de convaincre le sélectionneur Luis de la Fuente de sa capacité à représenter la sélection, prenant soin d'envoyer au staff technique des vidéos et des graphiques illustrant sa progression.

Le moment attendu est arrivé lorsque son nom est apparu dans la liste de la sélection espagnole, transformant l'inquiétude qui l'avait accompagné durant toute sa convalescence en une joie immense.

Merino a raconté avoir enlacé son épouse et embrassé son fils dès l'annonce de sa convocation, tandis que les messages affluaient sur son téléphone, conscient que son rêve de participer à la Coupe du monde était devenu réalité.

Des moments inoubliables sous le maillot de l'Espagne

Merino a également évoqué ses plus grands moments avec la sélection espagnole, en citant les matches qui ont incarné la force de l'équipe et son esprit collectif, ainsi que le rôle joué par ses coéquipiers dans les grandes victoires.

Il est revenu sur l'une des attaques décisives face au Portugal, lorsqu'il a remarqué un espace au cœur de la défense et s'y est engouffré, avant de recevoir une passe parfaite qui a ouvert la voie au but.

Il a aussi salué l'approche tactique de la sélection espagnole, affirmant que le style de possession rend la tâche des adversaires extrêmement difficile pour récupérer le ballon.

Il a déclaré que la confrontation face à la France avait été un test important face à un groupe de joueurs aux immenses qualités, mais que l'Espagne s'était appuyée sur son identité collective et sa capacité à contrôler le rythme du jeu.

La frappe de Messi qui lui a fait perdre temporairement la vue

Parmi les moments les plus marquants restés gravés dans la mémoire de Merino figure la rencontre face à l'Argentine, lorsqu'il s'est retrouvé face à une puissante frappe de Lionel Messi.

Le joueur d'Arsenal a expliqué qu'il avait vu la star argentine s'apprêter à frapper depuis l'extérieur de la surface, et qu'il avait décidé d'avancer pour contrer le ballon, mais qu'il avait reçu la frappe directement au visage.

Il a raconté ce moment : "Je me suis dit : non, pas lui. J'ai avancé pour contrer, mais il a frappé le ballon avec force directement dans mon visage. Je suis tombé au sol comme si j'avais reçu une balle."

Il a ajouté que la puissance de la frappe lui avait fait perdre la vue d'un œil pour le reste du match, ce qui l'a inquiété quelques instants, avant de ressentir un grand soulagement au coup de sifflet final.

La famille, le secret de sa résilience en coulisses

En conclusion de sa lettre, Merino a exprimé sa gratitude envers sa famille, qui l'a soutenu durant les étapes les plus difficiles de sa carrière, depuis les séquelles de l'attaque dont le bus de Dortmund a été la cible, en passant par sa grave blessure, jusqu'à son retour sur les terrains et ses succès.

Pour le milieu de terrain espagnol, son parcours n'a pas été une simple histoire de réussite sportive, mais une expérience humaine qui lui a révélé la valeur du soutien familial et l'importance de s'accrocher à l'espoir, même lorsque le retour semble impossible.

Il a conclu sa lettre par des mots qui reflètent l'ampleur des émotions vécues durant ce parcours : "Aujourd'hui encore, je n'arrive toujours pas à croire que tout est terminé. Tout ce que je peux dire, c'est : merci à vous."