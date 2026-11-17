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Pour Didi Hamann, il ne faut pas surestimer les bonnes performances de Florian Wirtz sous le maillot de la sélection allemande.

Bien que le milieu de terrain du FC Liverpool ait une nouvelle fois livré une belle prestation sous les ordres du sélectionneur Jürgen Klopp lors de l’écrasante victoire 5-0 de l’Allemagne contre les Pays-Bas, l’ancien joueur ne croit pas que Wirtz puisse reproduire ces performances à Anfield.

« Les rares bons matches qu’il a disputés avec Liverpool, c’était en Ligue des champions, où le jeu est moins physique, moins rapide et moins agressif qu’en Premier League », a déclaré Hammann sur RTL/Sky, avant d’insister : « C’est pourquoi je serais prudent. » Interrogé à ce sujet, le consultant a ajouté : « Les matches internationaux se jouent aussi, entre guillemets, à un rythme un peu plus tranquille. »

Hamann doute donc que Wirtz confirme sa bonne forme à Liverpool après la trêve internationale. « Est-ce que cela changera quelque chose quand il retournera à Liverpool ? Je ne sais pas, parce que sa situation ne s’est pas améliorée depuis 17 ou 18 mois. Je ne sais pas si les matches avec la sélection allemande ont une si grande influence sur sa forme à Liverpool », a-t-il déclaré.

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Wirtz a inscrit un doublé contre l’Oranje, contribuant ainsi largement à la qualification de l’équipe d’Allemagne pour les quarts de finale de la Ligue des nations. L’ancien joueur de Leverkusen avait également marqué lors de la victoire 3-1 contre la Serbie quelques jours plus tôt. Il avait en outre été directement impliqué sur les deux buts allemands lors de la victoire 2-0 au match aller, début octobre.

Getty Images

Florian Wirtz entretiendrait des liens étroits avec Jürgen Klopp

À Liverpool, Wirtz est en revanche régulièrement vivement critiqué, y compris par Hamann , car il ne répond tout simplement pas aux attentes élevées suscitées par son transfert à plusieurs millions à l’été 2025 dans ce club anglais historique. Après douze matches cette saison, il compte deux buts et cinq passes décisives. Mais, contrairement à sa première saison, le joueur de 23 ans est titulaire sous les ordres d’Andoni Iraola, qui a succédé à Arne Slot cet été.

Wirtz entretiendrait par ailleurs des liens étroits avec Klopp . Selon le journal Bild, le sélectionneur le contacterait même personnellement après chaque match des Reds. « J’ai même entendu dire à Liverpool qu’il lui parle plus que l’entraîneur sur place. Cela montre à quel point ce joueur est important pour son système », a récemment expliqué Christian Falk, responsable du football.