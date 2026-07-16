« Je sais qu’il m’aimait »… Messi adresse un message sincère à Maradona après la qualification pour la finale

Lionel Messi, la star argentine, a rendu un hommage appuyé à la légende disparue Diego Armando Maradona après la qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026.

Après avoir délivré deux passes décisives lors de la victoire 2-1 de l’Argentine face à l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, Messi a rendu un nouvel hommage à Maradona, lui dédiant cette victoire palpitante.

« Je suis sûr que Diego savoure ce moment depuis là-haut… Cette victoire est pour lui ; cela a toujours été un jour très spécial », a déclaré Messi, selon le site « Foot Mercato ».

Il a ajouté : « Je suis heureux d’avoir pu lui offrir cette joie, et j’espère de tout cœur qu’il en profite. »

Il a également évoqué le lien unique qui l’unissait à la légende du football argentin : « Nous avons eu la chance de vivre à l’époque de Diego. Je ne voulais pas le quitter, et je sais qu’il m’aimait… Je chéris tous les beaux moments que nous avons partagés. »

Ce n’est pas la première fois que le champion du monde rend hommage à Maradona : il lui avait déjà dédié la victoire de l’Argentine à la Copa América 2021.