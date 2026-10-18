Eric Garcia, défenseur du Barça, a exprimé sa profonde tristesse après la confirmation de son absence pour les rencontres face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, en raison de la blessure musculaire contractée lors de la victoire contre le Real Betis (5-2), un coup dur pour le club catalan avant une semaine décisive de la saison.

Garcia a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a affirmé sa déception de ne pouvoir aider ses coéquipiers lors des prochains matches, insistant sur sa volonté de tout mettre en œuvre pour retrouver les terrains dans les plus brefs délais.

Le défenseur espagnol a écrit : "Hier a été une journée formidable pour l'équipe. Gagner sur la pelouse du Betis n'est jamais chose facile, et nous avons signé une victoire très importante. Mais c'est le football, et je dois maintenant m'arrêter quelques jours, au moment même où approchent les matches que nous avons tous envie de jouer."

Et d'ajouter : "Je ressens de la colère et de la tristesse de ne pas pouvoir être là, mais je ferai tout mon possible pour revenir au plus vite. Merci pour votre soutien, supporters du Barça. À bientôt ! Forza Barça, toujours."

Garcia souffre d'une blessure musculaire au droit fémoral de la jambe droite et devrait manquer entre 3 et 4 semaines de compétition, ce qui signifie qu'il sera également absent lors des rencontres contre Alavés, Aston Villa et l'Atlético de Madrid, avant la prochaine trêve internationale.