Amir Bouhamdi est en train de réaliser sa percée au PSV cette saison, ce qui suscite immédiatement des questions sur son avenir. Car pour quel pays l’ailier gauche de dix-huit ans veut-il jouer ses matches internationaux : les Pays-Bas ou le Maroc ?

Bouhamdi est né à Sittard et a donc grandi aux Pays-Bas. Mais en raison de la nationalité de ses parents, il peut aussi opter pour le Maroc.

« Je me sens désormais Eindhovenois, mais mes origines marocaines constituent une part importante de mon identité », explique-t-il à ce sujet dans le magazine De PSV Supporter.

« J’ai joué pour les Pays-Bas U18 et j’ai aussi été appelé une fois avec le Maroc U20. Malheureusement, je n’ai pas pu m’y rendre à cause d’une blessure. »

« Je peux donc encore représenter les deux pays. Si ce choix se présente à un moment donné, je verrai ce que je ferai. Je n’ai pas besoin de prendre cette décision maintenant. Mon attention est portée sur le PSV et sur mon développement ici. »

Bouhamdi a joué dans les équipes de jeunes du Roda JC et du PSV. Début août, il a fait ses débuts en équipe première avec le club d’Eindhoven, lors de la rencontre perdue 0-4 face à l’AZ dans le Johan Cruijff Schaal.

Au total, Bouhamdi compte actuellement six matches avec l’équipe première du PSV. Il y a délivré deux passes décisives. Avec le Jong PSV, le talent a jusqu’à présent disputé treize rencontres : un but, trois passes décisives.