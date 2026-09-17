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imago-sport-1081117809.jpgANP
Sam Vreeswijk
Traduit par

« Je peux représenter les Pays-Bas ou le Maroc. Si ce choix se présente, je verrai ce que je ferai. »

PSV
Pays-Bas
Maroc
A. Bouhamdi

Amir Bouhamdi est en train de réaliser sa percée au PSV cette saison, ce qui suscite immédiatement des questions sur son avenir. Car pour quel pays l’ailier gauche de dix-huit ans veut-il jouer ses matches internationaux : les Pays-Bas ou le Maroc ?

Bouhamdi est né à Sittard et a donc grandi aux Pays-Bas. Mais en raison de la nationalité de ses parents, il peut aussi opter pour le Maroc.

« Je me sens désormais Eindhovenois, mais mes origines marocaines constituent une part importante de mon identité », explique-t-il à ce sujet dans le magazine De PSV Supporter.

« J’ai joué pour les Pays-Bas U18 et j’ai aussi été appelé une fois avec le Maroc U20. Malheureusement, je n’ai pas pu m’y rendre à cause d’une blessure. »

« Je peux donc encore représenter les deux pays. Si ce choix se présente à un moment donné, je verrai ce que je ferai. Je n’ai pas besoin de prendre cette décision maintenant. Mon attention est portée sur le PSV et sur mon développement ici. »

Bouhamdi a joué dans les équipes de jeunes du Roda JC et du PSV. Début août, il a fait ses débuts en équipe première avec le club d’Eindhoven, lors de la rencontre perdue 0-4 face à l’AZ dans le Johan Cruijff Schaal.

Au total, Bouhamdi compte actuellement six matches avec l’équipe première du PSV. Il y a délivré deux passes décisives. Avec le Jong PSV, le talent a jusqu’à présent disputé treize rencontres : un but, trois passes décisives.

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