Valentijn Driessen se montre pessimiste au sujet de Memphis Depay. Le responsable de la rubrique football de De Telegraaf estime que l’attaquant n’a plus d’avenir en équipe nationale des Pays-Bas.

« Il devra d’abord beaucoup jouer, juge Driessen. Et quand il enchaîne trois, quatre ou cinq matches, il se blesse souvent. C’est donc le problème de Memphis. Et il n’est plus tout jeune non plus. »

« Je pense que ce sera très compliqué pour lui. Memphis a joué, je crois, un match et demi ou deux petits matches. Je comprends donc qu’il ne soit pas retenu. Qu’il retrouve d’abord toute sa forme aux Corinthians », conseille l’observateur de la sélection néerlandaise à l’attaquant de 32 ans.

« Mais son état physique le freine, bien sûr. Sinon, il aurait peut-être encore été retenu ou aurait eu sa chance avec Xavi. Mais je pense que nous avons bien vu le dernier match de Memphis en sélection », déclare Driessen, sceptique quant à la suite de la carrière internationale du vétéran.

Xavi a choisi d’autres attaquants pour cette période internationale, même si la porte reste entrouverte pour Memphis. « La porte lui sera toujours ouverte, et plus encore pour des joueurs comme lui, car il a beaucoup de qualités, du talent et peut marquer beaucoup de buts pour faire la différence. »

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Le sélectionneur souligne lors de son point presse de lundi qu’il s’agit d’une décision prise en fonction de la forme du moment et que Memphis n’a actuellement pas sa préférence. « Nous avons décidé que les autres joueurs du groupe étaient en meilleure forme. »

Memphis compte 112 sélections avec les Pays-Bas. Son dernier match remonte à la dernière Coupe du monde, lorsque l’attaquant avait disputé un quart d’heure lors de la victoire 1-3 contre la Tunisie en phase de groupes.