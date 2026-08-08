La recherche d’un nouveau sélectionneur pour l’équipe des Pays-Bas continue toujours d’alimenter les débats. Arnold Bruggink s’attend à ce que la KNVB sorte un nom étranger et surprenant, a-t-il déclaré samedi dans VriendenLoterij Eretribune sur ESPN.

Voilà maintenant un mois que Ronald Koeman a annoncé son départ du poste de sélectionneur. À ce jour, aucun successeur n’a encore été nommé par Nigel de Jong, directeur du football de haut niveau de la KNVB.

« Je trouve que cela traîne trop », a estimé Ronald Waterreus. « Tout futur sélectionneur saura qu’il n’a jamais été le premier choix et qu’il lui manquera en quelque sorte le backing de la direction technique de la fédération. Sinon, ils l’auraient nommé bien plus tôt. »

« Tout le monde savait que Ronald Koeman allait arrêter. Il n’y a personne dans ce studio qui pensait que Koeman continuerait après la Coupe du monde. Vous auriez donc pu faire un peu de travail préparatoire plus tôt afin de voir qui pourrait éventuellement être un candidat approprié. »

Actuellement, deux noms sont surtout évoqués comme options : Michael Reiziger et Louis van Gaal. « Cela n’arrivera pas », pense Bruggink. « Je n’y crois pas du tout. En revanche, ce que je trouve très fort chez lui (De Jong, NDLR), c’est qu’il n’a aucun lien avec la presse. Tout le montre. Rien ne fuite. »

« Je pense qu’il va arriver avec un étranger, auquel personne ne s’attend. Mais je serais vraiment incapable de vous dire qui. C’est quand même fortement l’impression que cela donne, non ? Parce qu’on n’entend rien. »

Waterreus enchaîne alors : « D’ailleurs, je trouve cela très fort : on n’entend rien. Comme ça, aucun bruit parasite ne peut venir perturber les choses. Il faut tout de même leur donner la possibilité de proposer quelque chose. Et celui qui viendra mérite tout le crédit que nous pouvons lui accorder. »

« Le fait que rien ne fuite pourrait signifier qu’ils vont bientôt arriver avec une énorme surprise et que nous resterons tous bouche bée en disant : oh, shit, nous n’y avions pas encore pensé », conclut Waterreus.