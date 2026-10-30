Malgré le rôle majeur joué par Andriy Lunin dans la victoire du Real Madrid lors du Clasico, lui qui fut l'une des principales raisons du succès face au Barça, le gardien ukrainien ne continuera pas de protéger les cages de l'équipe, puisqu'il retournera sur le banc lors de la rencontre face au Racing Santander.

Cette situation illustre un paradoxe que vit Lunin depuis longtemps : quel que soit son niveau de performance, la présence de Thibaut Courtois reste un obstacle à l'obtention d'un temps de jeu régulier, compte tenu du statut dont jouit le gardien belge, considéré comme le meilleur au monde, et peut-être de l'histoire du football.

Et bien qu'il ne dispose pas d'une place de titulaire dans l'effectif, Lunin prouve à chaque fois qu'il en a l'occasion qu'il est un gardien sur lequel on peut compter.

Selon le journal espagnol « AS », l'Ukrainien a livré une prestation remarquable face au Barça, repoussant 6 tentatives, dont la plus marquante fut un arrêt sur une tête de Gerard Martín. Il a également su garder son sang-froid et faire preuve d'une grande expérience tout au long de la rencontre.

Cet éclat n'a pas été une simple apparition passagère, mais s'inscrit dans la continuité d'un caractère fort et d'une réputation que Lunin a acquise grâce à ses performances, ce que confirment aussi ses statistiques face au Barça, avec 4 victoires en 5 Clasicos.

Il est rare qu'un gardien qui passe la majeure partie de son temps sur le banc parvienne à avoir un tel impact dès qu'il est appelé à jouer, mais Lunin s'écarte de l'image habituelle du gardien remplaçant.

L'un des secrets de sa réussite réside dans sa grande confiance en lui et sa foi inébranlable en ses capacités, des qualités qui se manifestent clairement au sein du vestiaire du Real Madrid, où il jouit d'une grande estime en raison de sa personnalité.

Lunin ne se considère pas comme inférieur à Courtois, et ne laisse pas la nature de son rôle ni les circonstances de son temps de jeu affecter la confiance qu'il a en ses capacités.

Cet état d'esprit se reflète également dans son mode de vie et son travail quotidien, car Lunin allie sa nature réservée à un intérêt constant pour le suivi de la guerre en Ukraine, ainsi qu'à un sens de l'humour qui a pris un caractère de plus en plus espagnol.

Le gardien ukrainien est l'un des joueurs les plus attachés au travail et à l'entraînement, au point que sa passion pour les séances pousse parfois ses proches à lui demander de prendre un peu de repos.

Lunin ne laisse aucun détail de sa carrière au hasard, puisqu'il réclame constamment des vidéos d'analyse de ses interventions durant les matchs et suit des programmes d'entraînement individuels à domicile.

Son intérêt pour l'entraînement s'étend jusqu'au jardin de sa maison, où il reproduit des situations de match et demande aux membres de sa famille et à ses amis de jouer le rôle d'adversaires pour l'aider à progresser.

Sur le plan technique, Lunin a bâti une relation fondée sur une confiance totale avec Luis Llopis, qui a entraîné les gardiens du Real Madrid jusqu'à la saison en cours, et il a également réussi à nouer une bonne relation avec Nuno Santos, l'entraîneur que José Mourinho avait fait venir pour assumer cette mission.

L'accolade que Mourinho a tenu à offrir au gardien ukrainien, après que ses coéquipiers l'eurent porté en triomphe à l'issue de la rencontre face au Barça, reflète l'ampleur de l'estime dont il jouit au sein du vestiaire.

Au fil des années, Lunin a surmonté nombre de doutes qui l'accompagnaient en raison de son éloignement de l'équipe titulaire, et il n'est plus affecté par les voix qui le poussaient à se sentir comme un simple second choix.

Et bien qu'il reçoive constamment des offres de départ, il n'a pas été loin de quitter le Real Madrid durant les étés 2024 et 2025, après s'être montré prêt à vivre une nouvelle expérience, mais les offres qui lui sont parvenues n'étaient pas assez convaincantes pour franchir ce pas.

Un soutien décisif

L'entourage de Lunin a joué un rôle dans les discussions sur son avenir, car il lui a demandé à certaines périodes de changer d'air et de chercher un club qui lui offrirait une plus grande chance de jouer, ces demandes allant parfois jusqu'à insister sur un départ.

Mais le gardien ukrainien a choisi de préserver sa stabilité à Madrid, préférant le statut qu'il a réussi à acquérir au sein de la cité sportive de Valdebebas à une nouvelle expérience.

Jorge Mendes, l'agent de Lunin et responsable de la gestion de sa carrière, a lui aussi contribué à faire pencher la balance en faveur du maintien, en veillant à le tenir à l'écart des décisions précipitées.

Et chaque fois que Mendes transmettait une offre aux hauts responsables du Real Madrid, la réponse était un refus, ce qui le poussait à rassurer le gardien ukrainien et à l'encourager à poursuivre son parcours avec le club.

La position de Mendes n'était pas déconnectée de la vision du Real Madrid lui-même, car le club merengue a toujours témoigné une grande estime à Lunin et n'a jamais envisagé de se passer de ses services, le considérant comme la meilleure option pour pallier l'absence de Courtois.

La grave blessure du gardien belge durant la saison 2023-2024 est venue offrir à Lunin l'occasion de prouver sa valeur de manière concrète, les craintes au sein du club s'étant transformées en un véritable test des capacités du gardien ukrainien à assumer ses responsabilités.

Durant cette période, Lunin a joué un rôle décisif dans le sacre du Real Madrid en doublé Liga - Ligue des champions, confirmant qu'il méritait la confiance du club.

Dans cette optique, la prolongation de son contrat jusqu'en 2030 n'a pas été une simple démarche administrative, mais l'expression d'une confiance mutuelle entre les deux parties : Lunin croit en ses capacités et ne doute pas de son potentiel malgré la présence de Courtois, et le Real Madrid, de son côté, tient à lui et croit en sa valeur.