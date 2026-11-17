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Davor Šuker, légende du football croate et ancien attaquant du Real Madrid, a abordé plusieurs dossiers concernant le club merengue. Il a évoqué les chances de José Mourinho de ramener l’équipe au sommet du football espagnol, l’avenir de Kylian Mbappé en Ligue des champions ainsi que l’éventuel retour de Luka Modrić au Santiago Bernabéu à la fin de sa carrière de joueur. Il s’est toutefois montré étonnamment réservé lorsqu’on lui a demandé d’évaluer Vinícius Júnior.

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Šuker, qui a porté le maillot du Real Madrid entre 1996 et 1999, a assuré dans un entretien accordé au quotidien Marca que Mourinho avait une belle occasion d’écrire à nouveau l’histoire avec l’équipe, tout en liant la réussite du technicien portugais à sa capacité à obtenir l’adhésion des joueurs et à les mener à appliquer ses idées. « Oui, bien sûr. On a beaucoup investi, et je dis toujours franchement ce que je pense : il a une grande chance s’il parvient à faire en sorte que les joueurs le suivent. Et je pense qu’ils le feront. Mourinho est capable d’écrire à nouveau l’histoire », a déclaré l’ancienne star croate.

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Tout en reconnaissant la force de Barcelone, Šuker a refusé de considérer la course au titre en Liga comme jouée à ce stade : « Barcelone est très fort, évidemment, mais qui peut dire maintenant, en novembre ou en décembre, qui sera champion ? Ni Barcelone ni Madrid. Nous devons travailler dur et bien jouer », avant d’ajouter : « Grâce à l’expérience de Mourinho et à l’histoire du Real Madrid, je pense que l’équipe merengue est capable de remporter la Liga. »

Mbappé et la Ligue des champions

Šuker a également évoqué les chances de Mbappé de remporter la Ligue des champions, estimant que l’attaquant français avait encore le temps d’atteindre cet objectif. « Il est encore jeune, il n’a que 27 ans. C’est un buteur né. Il a besoin d’occasions pour marquer, et ce n’est pas facile, car chaque adversaire veut le stopper dès la première minute pour l’empêcher de montrer son niveau », a-t-il expliqué au sujet de la star du Real Madrid. Avant d’ajouter : « Peut-être qu’il gagnera la Ligue des champions cette année, peut-être pas, mais il la gagnera à coup sûr au cours des trois prochaines années », exprimant sa confiance dans la capacité de Mbappé à décrocher le titre continental dans un avenir proche.

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Le retour de Modrić au Real

Quant à Modrić, qu’il considère comme le plus grand joueur de l’histoire du football croate, Šuker estime que la priorité doit être, pour l’heure, de laisser le milieu de terrain expérimenté terminer sa carrière sur le terrain, avant toute décision concernant son éventuel avenir au Real Madrid.

« Je suis sûr qu’il aime vivre à Madrid et que Florentino Pérez compte sur lui. C’est le plus important pour l’instant. Que se passera-t-il ensuite ? Je ne sais pas, mais en tant que Croate, je lui souhaite toute la réussite du monde. C’est le plus grand joueur croate de tous les temps et l’un des meilleurs footballeurs du monde », a-t-il déclaré.

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Interrogé sur la possibilité d’un retour de Modrić au club en tant qu’ambassadeur ou dans un rôle plus proche de la direction sportive, il a ajouté : « C’est peut-être possible, et je crois connaître la réponse, mais je ne veux pas anticiper. Le Real Madrid doit lui proposer quelque chose. Je suis sûr qu’il fera un travail formidable au sein de la direction du club, quel que soit le poste qu’il occupera. Il faut maintenant attendre de voir ce qui va se passer. Il aime Madrid et la vie en Espagne. »

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Et Vinícius ? Une réponse surprenante !

Le passage consacré à Vinícius a constitué le moment le plus marquant de l’entretien. Invité à évaluer le Brésilien du point de vue d’un ancien attaquant de très haut niveau, Šuker a préféré ne pas entrer dans le détail de ses réserves, se contentant d’indiquer que certaines choses dans le comportement ou les performances du joueur du Real Madrid ne lui plaisaient pas, sans les préciser.

« Il vaut mieux ne pas en parler maintenant, pour ne pas gâcher l’interview. Il y a certaines choses qui ne me plaisent pas », a-t-il lancé en riant, avant d’ajouter : « Le Real Madrid passe avant n’importe quel joueur. Alors laissons ce sujet pour une autre fois. Je souhaite à Vini toute la réussite possible et j’espère qu’il continuera à faire la différence avec le Real Madrid. »

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