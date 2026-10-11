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SID
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« Je ne sais pas quel est le métier du VAR » : énorme colère au FSV Mayence 05

Bundesliga
Mayence

Stefan Posch n’en revenait pas, alors qu’il n’avait même pas encore vu la scène tant commentée.

« Je ne sais pas quel est le métier de l’arbitre vidéo, mais aujourd’hui, il n’a visiblement pas regardé », a déclaré le défenseur central du FSV Mayence 05. Le but de Jarell Quansah pour le Bayer Leverkusen (55e), sur lequel l’attaquant Patrik Schick avait auparavant touché le ballon de la main, a été pour lui un « point décisif ».

« Bien sûr » qu’il s’agissait d’une infraction passible de sanction, a déclaré Posch après la défaite à domicile 4-3 (2-2) contre le Werkself. Il a reconnu devoir « regarder ça à nouveau, mais d’après ce que j’ai entendu, il emmène quand même le ballon de manière très avantageuse pour lui. Si ce n’est pas une main, je ne sais pas ce que c’est. » Sur son contrôle, le ballon avait rebondi du ventre directement sur la main de Schick, puis était arrivé jusqu’à Quansah, qui a d’abord vu sa frappe échouer avant de marquer de la tête sur le ballon repoussé.

Posch n’a pas parlé avec l’arbitre Max Burda, « mais il a dit à Nadiem Amiri que ce n’était pas une main », a expliqué l’Autrichien. Apparemment, l’infraction n’a pas été interprétée comme étant immédiatement antérieure au but. « On m’a dit que si le buteur avait joué le ballon de la main, cela en aurait probablement été une », a déclaré le directeur sportif de Mayence, Niko Bungert : « Ainsi, selon le règlement, ce serait probablement un but valable. » Cela reste néanmoins « très amer et donne une impression d’injustice ».

L’entraîneur de Mayence, Urs Fischer, qui avait protesté sur la ligne de touche après le but et pendant la vérification du VAR, s’est soustrait au débat après la rencontre. « Je ne devrais pas parler de l’arbitre aujourd’hui », a déclaré Fischer, préférant chercher les causes dans ses propres rangs : « Notre match n’a tout simplement pas été assez bon aujourd’hui, il faut donc parler des erreurs que nous avons commises aujourd’hui. »

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