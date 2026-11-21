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Claudio Giráldez, l'entraîneur du Celta Vigo, a reconnu la difficulté du match disputé par son équipe face au Real Madrid, malgré la défaite 2-1 lors de la 13e journée de Liga.

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Il a assuré que son équipe était passée tout près de ramener un résultat positif du stade Santiago-Bernabéu, mais qu'elle avait payé le recul de sa maîtrise du ballon en seconde période, ainsi que son incapacité à exploiter les occasions qui se sont présentées à elle.

En conférence de presse d'après-match, Giráldez est revenu sur les détails de la rencontre et sur les raisons qui ont conduit à la défaite de son équipe dans les dernières minutes. Il a également évoqué la prestation de ses joueurs, l'impact des changements du Real Madrid, ainsi que sa position sur les décisions arbitrales et les protestations qui ont marqué la rencontre.

L'entraîneur du Celta Vigo a expliqué ressentir un mélange de satisfaction et de déception, après que ses joueurs ont livré un match solide face à un adversaire de la stature du Real Madrid, sans toutefois parvenir à conserver leur avantage jusqu'au bout.

« Il y a deux points de vue : on peut être satisfait parce que le Real Madrid a marqué tard et se battait pour rester dans le match, mais cela ne suffit pas », a-t-il déclaré, soulignant que son équipe avait très mal perdu le ballon en seconde période.

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Giráldez a ajouté que son équipe aurait pu conserver son avantage sans la baisse de sa maîtrise du ballon, précisant que Thibaut Courtois avait sauvé le Real Madrid grâce à un arrêt important avant l'égalisation.

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Il a également estimé que le banc merengue avait fait la différence, les changements ayant apporté un nouvel élan offensif aux locaux, même si le Celta ne leur a pas permis de se créer beaucoup d'occasions.

Interrogé sur les protestations liées à l'arbitrage, Giráldez a refusé d'entrer dans le détail des décisions controversées, affirmant son respect envers les arbitres, même s'ils peuvent commettre des erreurs pendant les matchs. « Ce n'est pas facile d'arbitrer. J'ai le plus grand respect pour eux, il y a des choses sur lesquelles ils ont raison et d'autres sur lesquelles ils se trompent, et je ne commenterai pas davantage », a-t-il lâché, s'en tenant à ce commentaire sans porter d'accusations directes.

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Le technicien est aussi revenu sur son plan de jeu face au Real Madrid, expliquant que son staff avait identifié les points faibles de la formation merengue et avait réussi à bien organiser le pressing bas. Il a toutefois reconnu que ses joueurs n'avaient pas fait preuve d'assez d'audace au moment de presser haut, et qu'ils avaient été très affectés par le scénario du match en seconde période.

Il a souligné que son équipe avait multiplié les offensives, alors qu'elle disposait de suffisamment de temps pour mieux gérer la rencontre, assurant qu'un deuxième but lui aurait donné un net avantage.

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Giráldez a enfin évoqué la difficulté de contenir le potentiel offensif du Real Madrid, notamment sur coups de pied arrêtés, expliquant que ses joueurs n'étaient parfois pas pleinement concentrés pour exploiter les espaces disponibles, et que réussir correctement trois ou quatre passes aurait suffi à leur offrir une occasion de marquer.