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Éder Militão a parcouru un long chemin dans sa convalescence, mais il ne veut plus attendre davantage. De nouveau apte à jouer avec le Real Madrid, il s'est fixé pour objectif de retrouver sa place de titulaire et le niveau qui était le sien avant sa blessure.

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Selon le quotidien espagnol AS, le défenseur brésilien a enchaîné de longues journées de travail acharné, entre séances d'entraînement le matin et l'après-midi, rééducation intensive du genou et kinésithérapie, sans jamais baisser les bras à aucune étape de sa convalescence.

Militão s'était blessé face à Alavés, lors d'un match où il faisait ce qu'il aime le plus. Tout le monde a d'abord cru à un simple problème musculaire, mais les examens ont ensuite révélé une déchirure du tendon situé près du muscle, à la jambe gauche.

Cette blessure a constitué un nouveau coup d'arrêt pour le défenseur brésilien, qui avait déjà subi une blessure similaire en décembre dernier, quatre mois plus tôt, contre le Celta Vigo.

Pour un joueur de la valeur de Militão, cette blessure signifiait un retour à la case départ et un nouveau programme de rééducation. Quelques jours plus tard, il s'est fait opérer à Turku, en Finlande, par le docteur Lasse Lempainen, à l'hôpital sportif Mehiläinen.

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Lempainen est aujourd'hui l'un des spécialistes les plus réputés dans ce domaine, et ses estimations sur la durée d'indisponibilité du défenseur brésilien se sont révélées justes : il avait prévu une absence d'environ cinq mois, afin qu'il puisse revenir dans les meilleures conditions possibles.

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Entre des visites régulières à Turku et des séances de rééducation intensives à la Cité du Real Madrid, à Valdebebas, Militão a suivi un programme personnalisé pour préparer son retour sur les terrains, sans précipitation, mais sans jamais relâcher ses efforts.

Le retour était son unique obsession, et les premiers signes de son aboutissement sont apparus fin septembre dernier, après s'être entraîné depuis août aux côtés d'Endrick, sur un terrain voisin de celui où travaillait le reste du groupe.

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Le défenseur brésilien a enchaîné chaque jour des exercices variés, axés sur la souplesse, l'agilité, la force et la vitesse, afin de mesurer l'évolution de sa condition physique et de s'assurer qu'il retrouvait progressivement ses capacités.

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En septembre, Lempainen s'est rendu à Madrid pour examiner l'état de l'opération. Le résultat a été conforme aux attentes : Militão était bel et bien prêt à reprendre l'entraînement collectif.

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Quelques jours plus tard, le joueur a rejoint le groupe et a disputé ses premières minutes face à Séville, en remplaçant Fede Valverde à la 85e minute, faisant ainsi son retour six mois après sa grave blessure.

Ce retour n'a pas eu la forme dont il rêvait, mais il était très attendu par le joueur, qui a également reçu les éloges de son entraîneur, José Mourinho : « C'est un joueur formidable, mais il ne s'est entraîné que trois semaines. C'est un joueur très important pour le groupe. »

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Mourinho a ensuite offert au défenseur brésilien une titularisation lors d'un match de Ligue des champions face à l'AEK, lui permettant de débuter une rencontre après 180 jours d'absence.

Militão a failli marquer pendant ce match, sur une frappe repoussée par le gardien de l'équipe grecque, avant de s'exprimer franchement après la rencontre sur sa condition physique et ses sensations après son retour.

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« Je me sens très bien, mais j'ai beaucoup de douleurs. Je suis heureux d'être de retour et de faire ce que j'aime tant, après six mois d'absence, et d'avoir pu jouer 90 minutes. Nous devons tous être prêts, car beaucoup de matchs nous attendent », a déclaré le défenseur brésilien.

Mais Militão, après avoir retrouvé une place dans le onze de départ, ne veut plus attendre. Il cherche à retrouver le visage qui était le sien avant sa blessure, lorsqu'il se distinguait par sa vitesse, sa puissance dans les duels et son efficacité à la récupération, tout en étant un élément fiable de la ligne défensive.

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C'est pourquoi le joueur a continué à travailler pour améliorer sa condition physique à Valdebebas. Mais sa mission ne s'annonce pas simple, puisqu'il est actuellement la quatrième option en défense centrale.

Dans la hiérarchie des défenseurs, Militão est devancé par Dean Huijsen et Ibrahima Konaté, qui ont trouvé une complémentarité parfaite et forment désormais une charnière centrale solide, tandis qu'Antonio Rüdiger s'intercale entre ce duo et le défenseur brésilien dans l'ordre des choix.

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Militão ne s'attend plus à ce que sa tâche soit facile, mais il ne veut pas attendre plus longtemps. Il a donc profité de la trêve internationale actuelle pour poursuivre l'entraînement, dans l'espoir d'obtenir du temps de jeu face au Celta Vigo, à Eindhoven ou à Alavés, des adversaires qui ne lui rappellent pas de bons souvenirs.

Malgré tout, le défenseur brésilien n'a pas l'intention de rester plus longtemps sur le banc et compte bien saisir l'occasion de retrouver rapidement le onze de départ.