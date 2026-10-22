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Je n'aime pas ça : Mourinho ouvre le dossier de l'arbitre du Clasico

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Espagne
Portugal

Le débat s'enflamme avant le Clasico

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a réagi aux fuites concernant les noms de l'équipe arbitrale qui dirigera le Clasico face au Barça, dimanche prochain, au stade du Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Plusieurs rapports de presse ont indiqué, ces dernières heures, que Juan Martínez Munuera serait l'arbitre central, tandis qu'Iglesias Villanueva l'assisterait à l'assistance vidéo.

Interrogé sur son opinion concernant les deux arbitres, lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire du Real Madrid contre Leipzig (4-1) mercredi soir en Ligue des champions, Mourinho a répondu : « Cela arrive hors de son contexte, mais l'annonce se fera 24 heures avant le match. »

Il a ajouté, selon le journal « Marca » : « Je n'aime pas ce type d'informations, et je n'aime pas qu'elles sortent à ce moment-là, et je ne vise pas ici ces deux arbitres en particulier. »

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25 oct. 2026

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Le Barça est en tête du classement de la Liga avec 27 points (le total maximal), avec 6 points d'avance sur le Real Madrid, troisième.


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