Lors d'une nuit où le sommeil l'a fui, la star de l'Atlético Madrid Alex Baena est sortie de son silence pour exprimer l'ampleur de la douleur et de la colère laissées par la défaite face au Barça, après que son équipe eut gâché une occasion en or de prendre la tête de la Liga avant la trêve internationale.

L'Atlético Madrid a gâché l'occasion de prendre la tête de la Liga dans un match où il était, à tous points de vue, le plus proche de la victoire. L'équipe du Cholo Simeone a livré une superbe première période, que Baena a qualifiée de « meilleure première mi-temps depuis mon arrivée au club », en se créant de nombreuses occasions nettes qui auraient pu sceller la rencontre très tôt et creuser son avance.

Mais après avoir gâché ces occasions, les forces des joueurs de l'Atlético se sont épuisées et la fatigue les a gagnés en seconde période, avant que la qualité du Barça ne fasse la différence. Fermín, au sommet de sa forme devant le but, a parachevé la remontée de son équipe, permettant à la formation de Hansi Flick de conserver sa place de leader du classement.

Lors de son passage dans l'émission « El Larguero » avec Manu Carreño sur la radio « Cadena SER », lundi soir, Baena a exprimé ses profonds regrets quant à cette occasion manquée, affirmant que son équipe méritait la victoire.

Baena a déclaré : « Nous avons livré notre meilleure première mi-temps depuis longtemps, et nous avons eu des occasions bien plus nettes qu'eux, mais nous ne les avons pas exploitées. Nous méritions de gagner. »

Pour la star de Roquetas de Mar, la défaite au stade Vicente Calderón n'a pas été qu'une simple perte de trois points, elle a laissé une marque psychologique profonde qui l'a empêché de dormir.

Baena a reconnu avec une franchise remarquable : « Je n'ai pas dormi de la nuit parce que je suis allé me coucher en colère. »

Même l'expulsion de Marcos Llorente et les événements palpitants qui ont suivi dans la rencontre n'ont pas réussi à offrir à Baena un sommeil paisible, après une nuit qu'il a décrite comme l'une des plus difficiles depuis son arrivée à l'Atlético Madrid.

Dans l'entretien complet accordé à « El Larguero », Baena a également évoqué ses souvenirs de Coupe du monde et a parlé de la période difficile que traverse son coéquipier Julián Álvarez après un été éprouvant, durant lequel même ses coéquipiers avaient critiqué la façon dont le joueur du Celta Vigo avait été traité.

Le message de Baena était clair : l'Atlético Madrid était la meilleure équipe et était tout proche du sommet, mais le football ne reconnaît que ceux qui exploitent leurs occasions. Et le regret, cette fois, était trop grand pour le laisser dormir.