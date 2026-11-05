« Je lui ai demandé de continuer » : Jesus crée la surprise après la retraite internationale de Ronaldo

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a dévoilé sa position sur la décision de Cristiano Ronaldo de prendre sa retraite internationale, affirmant qu'il avait tenté de convaincre le capitaine de la sélection de poursuivre son aventure avec le « Brésil de l'Europe », mais qu'il avait finalement dû respecter son souhait.

Jorge Jesus s'est exprimé ce jeudi sur la chaîne « Canal 11 », après l'annonce par Ronaldo de sa décision de mettre un terme à son parcours avec la sélection portugaise et de rendre le maillot numéro 7, soulignant qu'il avait déjà évoqué la question avec l'attaquant d'Al-Nassr avant d'annoncer sa liste préliminaire, dans laquelle figurait le nom du Don.

Jorge Jesus a déclaré, au sujet de la retraite de Ronaldo, dans des propos rapportés par le journal portugais « A Bola » : « C'est une décision qui le concerne. Nous avons effectivement eu l'occasion d'en parler avant la liste préliminaire. Je lui ai demandé de continuer, de poursuivre avec moi, car j'avais besoin de l'avoir à mes côtés, mais je dois accepter sa décision. »

Les propos de Jorge Jesus interviennent alors même que la décision de Ronaldo de mettre fin à son parcours avec la sélection portugaise fait suite à la crise survenue entre les deux parties lors du stage de l'équipe dans la ville danoise de Copenhague, pendant la dernière trêve internationale.

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Ronaldo avait quitté le stage sans autorisation pour protester contre les déclarations de Jorge Jesus, avant d'écoper d'une suspension d'un mois. Et bien qu'il ait ensuite exprimé sa volonté de poursuivre son aventure avec le Portugal, le joueur a surpris tout le monde aujourd'hui en annonçant sa retraite internationale.

L'annonce du Don est intervenue 24 heures avant la révélation de la liste de la sélection portugaise en vue du stage de novembre en cours, qui comprend les deux derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des Nations de l'UEFA.

Un hommage au statut historique de Ronaldo

Le sélectionneur portugais a salué le statut historique qu'occupe Ronaldo, âgé de 41 ans, affirmant que son influence avait dépassé le cadre de la sélection pour toucher des générations entières de supporters portugais.

Il a déclaré : « C'est une référence mondiale, une référence pour le Portugal et pour la sélection. C'est un joueur qui a beaucoup donné à la sélection tout au long de ces années, et il est un symbole pour la jeunesse portugaise. La plupart de ses supporters sont des jeunes. »

Jorge Jesus a ajouté, en évoquant sa précédente expérience avec Ronaldo lorsqu'ils avaient travaillé ensemble à Al-Nassr en Arabie saoudite : « J'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant un an à Al-Nassr, et c'est pourquoi il restera toujours une référence pour notre sélection, notre peuple et notre histoire. »

Une décision pour immortaliser l'héritage de Ronaldo

Jorge Jesus ne s'est pas contenté de saluer Ronaldo : il a révélé une démarche qu'il a entreprise pour immortaliser l'héritage du capitaine du Portugal au sein du siège de la Fédération portugaise de football.

Il a expliqué : « Nous avons, dans la salle de conférences... j'ai ordonné qu'une grande photo de lui soit placée dans la salle, afin qu'il soit présent devant tous les jeunes, et pas seulement les jeunes, mais aussi devant nos collègues qui s'y réunissent quotidiennement, en tant que référence pour eux. »

Jorge Jesus a conclu ses propos en affirmant que l'influence de Ronaldo sur le football portugais ne prendrait pas fin avec sa seule retraite internationale, déclarant : « Il restera toujours dans le cœur des Portugais, et dans la sélection, et il n'y a pas de retour en arrière possible, car il demeurera toujours une référence pour le football portugais. »