« Je le mettrais hors circuit. Il est devenu international, il a une grande valeur pour l’équipe. Mais nous devons faire sortir ce genre de choses du sport. Il y a des enfants qui regardent, on ne fait pas ça », s’est emporté Hamann sur Sky samedi.

Mais que s’était-il passé ? Un peu moins d’une heure s’était écoulée à Mönchengladbach. Les visiteurs de Mayence menaient 2-1 lorsque les locaux ont obtenu un penalty pour une main. Dans la confusion habituelle précédant l’exécution d’un penalty, les caméras de télévision ont surpris Amiri en train de gratter le point de penalty avec les crampons de sa chaussure.

Les arbitres autour de l’arbitre central Robert Hartmann n’ont pas vu l’action du milieu vedette de Mayence. Qu’elle ait eu une influence sur le raté qui a suivi relève de la pure spéculation. Toujours est-il que le défenseur de Gladbach Kevin Diks a expédié le ballon avec force sur le poteau droit.

Pour Hamann, Amiri s’est comporté de manière « grossièrement antisportive » et a « largement dépassé une limite ». L’ancien joueur du Bayern a réclamé « un match de suspension ».

Peu après le raté de Diks, Gladbach a tout de même trouvé le chemin des filets. La recrue Isac Lidberg a inscrit le 2-2, mais Mayence a transformé ce score en 4-2 grâce à des buts d’Eric Martel et Danny da Costa peu avant la fin. Le penalty pour main transformé par Shuto Machino au plus profond du temps additionnel, alors qu’Amiri avait déjà été remplacé, est arrivé trop tard pour Gladbach.

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Qui sera le nouvel entraîneur du Borussia Mönchengladbach ?

Le Borussia a récupéré la lanterne rouge après sa quatrième défaite lors du quatrième match de la saison des mains du Hambourg SV, qui a fêté sa première victoire de la saison contre le 1. FC Cologne. À Gladbach, tout porte à croire qu’Alexander Blessin va désormais succéder à Eugen Polanski, qui avait été limogé après la troisième journée. Samedi, le quintuple champion d’Allemagne était dirigé par l’entraîneur intérimaire Jan-Moritz Lichte.

On ne sait pas encore si Amiri risque des suites disciplinaires pour son geste. Pour le joueur de 29 ans, les deux matches internationaux contre les Pays-Bas et la Grèce sont désormais au programme. Amiri figure dans le premier des deux groupes de la DFB du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp pour les quatre prochains matches au total de l’équipe nationale allemande.