« Moi, je le mettrais hors circuit. Il est devenu international, il a une grande valeur pour l’équipe. Mais il faut sortir ce genre de choses du sport. Il y a des enfants qui regardent, on ne fait pas ça », s’est emporté Hamann sur Sky samedi.

Mais que s’était-il passé ? Un peu moins d’une heure s’était écoulée à Mönchengladbach. Les visiteurs de Mayence menaient 2-1 lorsque les locaux ont obtenu un penalty pour une main. Dans la confusion habituelle avant l’exécution d’un penalty, les caméras de télévision ont surpris Amiri en train de gratter le point de penalty avec les crampons de sa chaussure.

Les arbitres autour de l’arbitre central Robert Hartmann n’ont pas vu l’action du milieu de terrain vedette de Mayence. A-t-elle eu une influence sur le tir raté qui a suivi ? Cela relève de la pure spéculation. Toujours est-il que le défenseur de Gladbach, Kevin Diks, a envoyé le ballon avec force sur le poteau droit.

Pour Hamann, Amiri s’est comporté de manière « grossièrement antisportive » et a « largement franchi une limite ». L’ancien joueur du Bayern a réclamé « un match de suspension ».

Peu après le tir raté de Diks, Gladbach a tout de même marqué. La recrue Isac Lidberg a inscrit le 2-2, mais les Mayençais, grâce à des buts d’Eric Martel et de Danny da Costa, ont transformé ce score en 4-2 jusqu’à peu avant la fin. Le penalty pour main transformé par Shuto Machino au plus profond du temps additionnel, alors qu’Amiri avait déjà été remplacé, est arrivé trop tard pour Gladbach.

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Qui sera le nouvel entraîneur du Borussia Mönchengladbach ?

Le Borussia a récupéré la lanterne rouge après sa quatrième défaite lors du quatrième match de la saison, des mains du Hamburger SV, qui a fêté sa première victoire de la saison contre le 1. FC Cologne. À Gladbach, il semble désormais qu’Alexander Blessin doive prendre la succession d’Eugen Polanski, qui avait été limogé après la troisième journée. Samedi, le quintuple champion d’Allemagne a été dirigé par l’entraîneur intérimaire Jan-Moritz Lichte.

On ne sait pas encore si Amiri risque des suites disciplinaires pour son geste. Deux matches internationaux contre les Pays-Bas et la Grèce figurent désormais au programme du joueur de 29 ans. Amiri fait partie du premier des deux groupes de la DFB du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp pour les quatre prochaines rencontres au total de l’équipe nationale allemande.