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Pourquoi les dirigeants du Bayern Munich s’expriment-ils aussi ouvertement sur le dossier Jamal Musiala ? Dietmar Hamann a une théorie.

Didi Hamann estime possible que le Bayern Munich en sache davantage sur le dossier Jamal Musiala que ce qui a été révélé au public jusqu’ici.

« Je pars du principe qu’il existe peut-être une pathologie dont le public ne sait encore rien, mais que le Bayern connaît déjà », a déclaré l’ancien international allemand sur Sky, avant les matches de Bundesliga de samedi.

L’ ancien président du directoire du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge , avait tenu des propos particulièrement forts vendredi, juste après le match nul 1-1 du champion d’Allemagne record contre le FC Cologne , au sujet du dossier Musiala . Rummenigge était allé encore plus loin qu’ Uli Hoeneß ou Jan-Christian Dreesen .

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« On sait qu’il a un problème de santé. Et on sait qu’il a un contrat qui prévoit des sommes très élevées », a expliqué Rummenigge, appuyant ainsi les préoccupations de ceux qui s’étaient exprimés avant lui. « Qu’un club doive alors réfléchir à la manière de gérer cette situation me paraît sérieux et tout à fait normal. »

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Les dirigeants munichois ont manifestement de sérieux doutes sur la capacité de Musiala à retrouver son ancien niveau, compte tenu de ses antécédents de blessures et de son dysfonctionnement neurologique, qui provoque des absences de courte durée, mais qui se traitent bien . « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il sera difficile de retrouver le niveau qu’il a souvent montré ici, dans ce stade », a déclaré Rummenigge.

Il faudrait donc « discuter avec le joueur, sa famille et surtout son agence, car, dans ces conditions, ces sommes ne sont, sauf votre respect, plus envisageables », a poursuivi Rummenigge, également interrogé sur une éventuelle vente de Musiala. « Je ne peux pas imaginer que Jamal veuille quitter le club, ni qu’un autre club l’achète dans ces conditions », a-t-il répondu. « Nous avons géré cela avec beaucoup de délicatesse avec le joueur et nous souhaitons tous qu’il revienne au meilleur de sa forme. Mais que se passera-t-il si ce n’est pas le cas ? Nous devrons malgré tout nous pencher sur les finances. »

Getty Images

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Dietmar Hamann ne croit pas à une vente de Jamal Musiala par le Bayern Munich

Hamann a montré une certaine compréhension à l’égard de la démarche des dirigeants du Bayern. Musiala perçoit « un salaire élevé, une vente est actuellement exclue, comme il [Karl-Heinz Rummenigge, NDLR] le dit lui aussi, et sa valeur marchande va actuellement tendre vers zéro en raison de ses problèmes de santé et du salaire qu’il touche ».

En prolongeant son contrat en février 2025, ce qui a fait de lui l’un des joueurs les mieux rémunérés du champion d’Allemagne record, Musiala aurait aussi pris une certaine responsabilité envers le club. « Quand tu signes un contrat, et qu’il fait partie des joueurs les mieux payés du Bayern, tu as une responsabilité envers le club. Si tu souffres ensuite d’une maladie ou de problèmes de santé, il est aussi de ton devoir d’en informer l’autre partie », a déclaré Hamann.

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Les deux parties devraient désormais se parler et veiller à « trouver une solution pour gérer la situation. Je crois que le Bayern est un peu déçu, parce que l’autre partie ne l’a pas encore fait. D’où toutes les déclarations du Bayern en ce moment. »

Hamann a ajouté qu’il éprouvait même un peu de peine pour Musiala. « D’abord, c’est tragique pour le garçon. » Toutefois, « le Bayern dispose d’un réseau sans pareil en matière de médecins et de suivi. Personne ne fait mieux que le Bayern. C’est pourquoi je ne comprends pas qu’on n’ait pas cherché à prendre les devants en disant : trouvons ensemble une solution. »

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Musiala, dont le contrat à la Säbener Straße court jusqu’à fin juin 2030, avait fait son retour contre Cologne après plusieurs semaines d’absence sur blessure. L’entraîneur Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl avaient ensuite publiquement pris la défense du joueur de 23 ans et lui avaient apporté leur soutien .