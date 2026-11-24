Partager Suivez GOAL sur Google

Kevin De Bruyne revient à l'Etihad Stadium avec Naples, convaincu que sa connaissance d'Enzo Maresca donne au club italien un plan clair pour défier Manchester City. Avant le match de Ligue des champions de mardi, le milieu belge a expliqué comment Naples compte contourner l'organisation de City et mettre son ancien club en difficulté.

Publicité

De Bruyne s'appuie sur sa connaissance de Maresca

Kevin De Bruyne revient mardi à l'Etihad Stadium pour la deuxième fois en tant que joueur de Naples. Il assure que sa connaissance d'Enzo Maresca et de Manchester City permet à son équipe d'aborder son match de Ligue des champions bien préparée. Après une décennie passée à Manchester, le milieu estime que Naples peut mettre à l'épreuve une équipe de City septième du classement de la phase de ligue avec neuf points.

« Nous affrontons une équipe que je connais bien et nous devrons être solides et courageux demain, a déclaré De Bruyne. Je sais à quel type de match nous attendre. Je connais Enzo Maresca et je sais comment il aime jouer. Ce sera un match difficile, mais nous pouvons leur donner du fil à retordre. »

Le plan de Naples pour déjouer City par la passe

Alors que Naples occupe la 27e place avec trois points après des défaites contre Arsenal, Villarreal et Porto, De Bruyne a révélé les enchaînements précis travaillés à l'entraînement par l'équipe de Massimiliano Allegri pour percer le dispositif de Manchester City. Outre les progressions balle au pied, Naples entend exploiter les lignes de passe et les ballons joués directement dans le dos de la défense.

« J'aime avancer avec le ballon et j'espère que nous pourrons le faire demain, mais nous avons aussi travaillé d'autres façons de trouver des lignes de passe et de jouer par-dessus leur défense, a expliqué De Bruyne. Nous affrontons une équipe que je connais bien. Je sais quel genre de match nous attend. Je connais Enzo Maresca et sa façon d'aborder le jeu m'est familière. Ce sera un match difficile, mais nous ferons de notre mieux. »

Publicité Publicité

Des dynamiques et des listes d'absents contrastées à l'Etihad

De Bruyne devrait évoluer derrière Rasmus Hojlund, alors que Naples doit composer avec une longue liste d'absents, notamment ses joueurs habituels Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo et Alex Meret, blessés, ainsi que le défenseur Rafa Marin, suspendu. David Neres retrouve le groupe après avoir manqué les matches disputés depuis le 13 octobre. De son côté, Naples a mis fin samedi à une série de trois matches sans victoire en battant le Torino 1-0.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Manchester City aborde la rencontre de mardi après quatre matches de Premier League sans victoire : un nul 1-1 contre Fulham, après des défaites face à Aston Villa, Brighton et Nottingham Forest. L'équipe de Maresca a toutefois remporté sept de ses dix matches à domicile cette saison et battu Naples 2-0 à l'Etihad en septembre 2025.

De gros enjeux dans la course au classement de la phase de ligue

Naples a perdu cinq de ses sept derniers matches à l'extérieur, toutes compétitions confondues, ainsi que ses trois dernières confrontations avec Manchester City. De quoi accroître la pression sur l'exécution du plan tactique de De Bruyne à Manchester.

Publicité

Une victoire mardi rapprocherait Naples des places de barragiste avant son prochain rendez-vous européen contre Bruges, tandis que City cherchera à consolider sa place parmi les huit premiers, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.