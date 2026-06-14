Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Jan Paul van HeckeImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Jan Paul van Hecke a affiché un visage marqué par l’effort à l’issue de la rencontre Pays-Bas - Japon

J. van Hecke
Pays-Bas vs Japon
Pays-Bas
Japon
Coupe du monde

Jan Paul van Hecke n'est pas ressorti indemne de la rencontre entre les Pays-Bas et le Japon. À l'issue du match nul 2-2, le défenseur est apparu devant les caméras avec un œil au beurre noir, qui l'a fortement gêné tout au long de la rencontre.

Dès les premières minutes, le malheureux défenseur central a reçu un coup de chaussure au visage de la part d’un joueur japonais. Il a bien tenté de poursuivre la rencontre, mais la douleur s’est accentuée au fil des minutes.

« Il m’a mis un coup de pied en plein dans l’œil », a expliqué Van Hecke à la NOS. « Je me suis jeté de la tête vers le ballon, donc je m’y attendais un peu. »

« Un moment donné, ça a quand même affecté ma vision. Là, je vois moins bien de ce côté. J’espère que ça s’améliorera dans les prochains jours. »

Il anticipe un gonflement plus marqué dans les prochains jours, mais il l’assure : « Ça fait partie du jeu ».

Coupe du monde
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Suède crest
Suède
SWE
Coupe du monde
Tunisie crest
Tunisie
TUN
Japon crest
Japon
JAP

Grâce à des buts de Virgil van Dijk et Crysencio Summerville, les Oranje ont longtemps mené 2-1. « Quand on prend l’avantage, on a tendance à vouloir le défendre. Mais il faut continuer à défendre en avançant. »

« Ce n'est pas toujours simple, mais je pense que nous aurions pu mieux gérer », analyse Van Hecke, impuissant sur l'égalisation tardive de Daichi Kamada. Les Oranje retrouveront le terrain le samedi 20 juin pour défier la Suède.

Publicité