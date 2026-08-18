Jamal Musiala a de nouveau été victime d’un malaise mardi lors d’un match du Bayern Munich. Cela s’est produit peu après l’entrée en jeu du milieu de terrain dans le match amical remporté 4-2 contre Heidenheim.

Musiala est entré en jeu mardi après une heure de jeu. Quatre minutes après son entrée, le meneur de jeu s’est écroulé, après quoi des joueurs des deux clubs ont formé un cercle autour de lui. Les médecins se sont rapidement occupés de Musiala, qui a pu quitter le terrain par ses propres moyens après le traitement.

L’international allemand avait déjà été victime d’un malaise samedi. Cela s’était produit peu après son entrée en jeu en fin de match lors de la rencontre amicale contre le RB Leipzig. Musiala s’était assis au sol et avait eu besoin de l’aide de plusieurs secouristes.

La frayeur était grande samedi, notamment chez son coéquipier Ismael Saibari. Musiala a finalement quitté le terrain sans aide, au grand soulagement de tout le monde au Bayern.

Le directeur technique Max Eberl a donné une mise à jour sur Musiala après la rencontre contre le RB Leipzig. « Il va bien maintenant. Et c’est le plus important. Pour le reste, nous ne pouvons pas encore en dire beaucoup », a-t-il déclaré à Sport1.

Musiala a depuis réagi sur Instagram. « Avant tout : je vais bien ! Je suis extrêmement reconnaissant pour vos messages et votre soutien ! Je comprends que beaucoup d’entre vous s’inquiètent. Je veux dissiper ces inquiétudes aujourd’hui et expliquer la situation : on m’a diagnostiqué de courtes crises d’absence temporaires, mais très faciles à traiter, provoquées par un trouble neurologique. Elles peuvent conduire à des incidents comme ceux qui se sont récemment produits, par exemple lors du match contre Leipzig et du match à Heidenheim. »

« Je sais qu’elles peuvent paraître effrayantes au premier regard, mais pour moi, elles font simplement partie de mon quotidien à l’heure actuelle. Je bénéficie d’excellents soins médicaux et je reste très optimiste », a ajouté Musiala.