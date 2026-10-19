« J'en ai vraiment assez » : une légende du Real Madrid explose face à la polémique arbitrale

L'Argentin Jorge Valdano, analyste de la chaîne « Movistar Plus+ » et légende du Real Madrid, a exprimé son agacement face à la montée de la polémique arbitrale après la victoire du Real Madrid contre Séville (4-1), critiquant le fait que le débat se détourne de la performance des joueurs et des buts du match pour se concentrer sur les décisions arbitrales et les protestations qui ont accompagné la rencontre.

Lors de son intervention sur « Movistar Plus+ », Valdano a affirmé qu'il était lassé de voir la polémique arbitrale dominer le paysage du football, ajoutant : « J'en ai assez de tout cela, vraiment assez. »

L'analyste argentin a expliqué que le football offre de superbes buts et des joueurs d'un niveau exceptionnel, mais que la discussion finit chaque fois par porter sur les arbitres, estimant que cette attention croissante accordée aux décisions arbitrales relègue le jeu lui-même au second plan.

Valdano a ajouté que l'atmosphère du match avait été marquée dès la première minute par des chants et des contestations visant Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, ainsi que l'affaire Negreira, en plus des arbitres, y voyant la preuve de l'ampleur qu'a prise la polémique autour des matchs en Espagne.

L'analyste de « Movistar Plus+ » est également revenu sur les déclarations de Luis García, entraîneur de Séville, qui avait contesté le fait qu'Arda Güler n'ait pas été expulsé durant la rencontre, estimant que le technicien s'était servi de l'éventualité d'un carton rouge pour le joueur du Real Madrid afin de justifier la performance de son équipe.

Valdano n'a pas tranché sur la question de savoir si Güler méritait l'expulsion, mais il a critiqué le fait que le débat reste accaparé par les décisions arbitrales au détriment du déroulement du jeu, concluant son intervention en soulignant que tout tourne désormais autour des arbitres, manière de marquer son mécontentement de voir l'arbitrage devenir le cœur du débat footballistique.