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Thibaut Courtois a révélé avoir eu des contacts avec le PSV Eindhoven et avoir souhaité jouer pour le club néerlandais, avant son affrontement avec le Real Madrid en Ligue des champions. Le gardien belge a aussi mis en garde contre le pressing haut du PSV, alors que Madrid vise une cinquième victoire européenne consécutive au Bernabeu.

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Courtois révèle avoir eu des contacts avec le PSV

Thibaut Courtois a reconnu avoir discuté avec le PSV Eindhoven et avoir souhaité jouer pour le club néerlandais plus tôt dans sa carrière. Devant les médias, avant la rencontre entre le Real Madrid et le PSV au Bernabeu lors de la cinquième journée de Ligue des champions, le Belge est revenu sur son enfance près d’Eindhoven.

« Il y a eu des contacts par le passé, quand je jouais en Belgique. Beaucoup de jeunes joueurs avaient des rêves et voulaient jouer au PSV, a déclaré Courtois. C’est un club très intéressant, très proche de chez moi, de l’endroit où je suis né, et j’aurais aimé jouer à Eindhoven aussi. »

Des liens personnels et une mise en garde sur le jeu du PSV

Courtois a évoqué ses liens personnels avec le PSV et salué le jeu offensif de l’équipe entraînée par Peter Bosz. Il s’attend à un match ouvert face à une équipe qui aime presser haut et se projeter en nombre vers l’avant.

« C’est un très bon club, avec de grandes qualités offensives. Je connais bien l’un des masseurs. J’ai beaucoup de liens avec eux, avec Van Bommel aussi, par exemple, a déclaré Courtois. Ce sera un match difficile ; c’est une équipe offensive qui aime se projeter vers l’avant, presser haut sur le terrain et marquer beaucoup de buts. J’espère que nous verrons un match intéressant et, bien sûr, que nous pourrons gagner. »

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Des parcours européens contrastés

Le PSV arrive en Espagne en tête de l’Eredivisie avec 29 points, après une victoire 4-1 sur le terrain du NEC Nimègue. Son meilleur buteur, Sven Mijnans, a inscrit neuf buts cette saison. En Ligue des champions, l’équipe de Bosz compte quatre points après avoir battu Porto, fait match nul contre le Shakhtar Donetsk et perdu face à Leipzig et Bruges.

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Le Real Madrid compte 12 points et a remporté tous ses matches au Santiago Bernabeu cette saison, inscrivant 25 buts à domicile, notamment lors de ses victoires contre l’Inter Milan (2-1) et Leipzig (4-1). Kylian Mbappe a également marqué lors de chacune des quatre premières journées de Ligue des champions.

Madrid vise la première place et une cinquième victoire de suite

Jose Mourinho veut éviter au Real Madrid le tour de barrages de la Ligue des champions en décrochant une cinquième victoire européenne consécutive, trois jours après avoir battu le Celta en Liga.

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Après ce rendez-vous en milieu de semaine contre le PSV, Courtois et le Real Madrid resteront au Bernabeu pour recevoir Alavés samedi.