"J'ai une famille", Xavi craque en conférence de presse

Le coach du Barça a rappelé le rôle très stressant qu'il occupe en Catalogne.

C'est devenu une plaisanterie courante que de dire que chaque coach de Barcelone souffre d'une perte extrême de cheveux pendant son travail, mais cela vient de la réalité d'un travail extrêmement stressant. Même Xavi Hernandez, qui jouit de la bienveillance de tout l'"entorno" barcelonais, a admis qu'il se demandait parfois si cela en valait la peine.

Xavi, qui connaît une saison relativement bonne, a lui aussi été critiqué pour le style de jeu pratiqué par le FC Barcelone ces derniers temps.

Les propos lucides de Xavi

Lors d'un événement organisé par le conseil municipal de Terrassa, sa ville natale, Xavi s'est confié à la presse, en l'occurrence à Marca, sur la pression qu'il subit dans le cadre de son travail.

"Je suis constamment jugé et critiqué. C'est difficile, j'ai une famille et des enfants en bas âge. Il y a beaucoup de moments où ce n'est pas payant d'être l'entraîneur du Barça".

"Et encore plus si vous êtes un cule comme moi. C'est très dur quand on vous dit que vous n'êtes pas bon ou que vous n'avez pas de personnalité. Parfois, vous ne vous rendez pas compte des critiques et un ami vous appelle pour vous dire qu'ils sont en train de vous tuer. Les pires jours de ma vie ont été ceux que j'ai vécus en tant qu'entraîneur du Barça".

Xavi s'était même demandé si la perspective du succès était une récompense suffisante.

"Je me suis souvent demandé si cela en valait la peine. Je n'ai besoin de rien financièrement... mais je suis un fan du Barça et je veux aider le club".

L'ancien coach de Xavi, Pep Guardiola, s'est illustré à Barcelone en ne signant que des contrats d'un an avec l'équipe. Il s'agissait en partie de maintenir l'attention et la compétitivité de toutes les parties, mais aussi de lui donner une porte de sortie facile. Guardiola a visiblement montré et exprimé verbalement la pression que représente le fait de diriger au Camp Nou - il semble que les personnes les plus étroitement liées au club en subissent davantage les conséquences. Peut-être Xavi adoptera-t-il une approche similaire lorsque les discussions porteront sur un nouveau contrat.